Руски военни самолети са прехванати в Японско море

Я понски изтребители са били вдигнати два пъти в четвъртък заради руски военни самолети, извършващи предполагаеми разузнавателни дейности, съобщи японското министерство на отбраната.

Карта на Newsweek илюстрира отделните маршрути, за които се твърди, че са преминали самолет за събиране на разузнавателна информация “Ил-20М” на руските военновъздушни сили сутринта и морски патрулен самолет “Ил-38М” на руския флот следобед. И двата са заснети от пилоти на японските въздушни сили за самоотбрана.

⚡️BREAKING 🔴 -Russian reconnaissance planes fly in Sea of Japan 🇯🇵 Japanese fighter jets were scrambled twice on Thursday against Russian military aircraft conducting suspected reconnaissance activities, Japan's defense ministry said. #Russia #Japan #Military pic.twitter.com/QZb4HrzVgl

В доклада на Обединения щаб на силите за самоотбрана на Япония се казва, че “Ил-20М” е извършил далечен полет в югозападна посока, по протежение на западното крайбрежие на главните японски острови Хокайдо и Хоншу. По-късно и двата самолета се насочиха към залива Петър Велики, където се намира щабът на Тихоокеанския флот на Русия. Това сочи информация за маршрутите на полета.

Япония, дългогодишен съюзник на САЩ в договора за сигурност, споделя морски граници с Южна Корея - друг съюзник на САЩ - но също така е съсед с потенциални противници в Русия, Северна Корея и Китай.

Токио редовно публикува това, което описва като забележителни движения на военни самолети и кораби около своята архипелажна територия. Неговите северни военновъздушни бази за последен път са изстреляли самолети срещу руски “Ил-20М” в началото на февруари, един от 174 пъти, когато японски изтребители са прехващали руски военни самолети през финансовата 2023 г., която приключи на 31 март, показват последните статистически данни.

Маневрите на 25 април, заловени от Япония, бяха първите забележителни полети на руски разузнавателни самолети през тази финансова година, след като двойка бомбардировачи “Ту-95МС” и ескортни изтребители “Су-30СМ” прелетяха над северните морета на Япония по-рано този месец.

Друга карта, публикувана от Newsweek тази седмица, илюстрира десетки полети около Япония на руски и китайски военни самолети, които колективно предизвикаха близо 700 аварийни изстрелвания на японските военновъздушни сили през последните 12 месеца, според данни на Токио.

Докато по-голямата част от битките през предходната финансова година - близо 60 процента - се състояха в нейното югозападно въздушно пространство срещу китайски самолети, Япония изпрати прехващачи 222 пъти, или 33 процента, за да предотвратят възможни нарушения на въздушното пространство от север и запад.

Yesterday, the JASDF Southwestern Air Defense Force’s fighters scrambled to cope with a suspected intrusion into Japan’s airspace over the East China Sea.

JSDF continues to responding to protect our territory and peace for the people of Japan 24/7. (sample image)#F15 #JASDF pic.twitter.com/65D4mrx0bs