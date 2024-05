Руски обстрел в Харковска област, има жертви и ранени

Р усия днес атакува Харковска област в североизточната част на Украйна с управляеми бомби, при което бяха убити най-малко двама души и ранени други двама, съобщи областният губернатор, предаде Ройтерс.

Двамата са загинали, когато автомобил е бил ударен в село Золохов, където също така е бил поразен и частен дом, съобщи губернаторът Олех Синехубов в приложението за съобщения Teлеграм.

Поредна руска атака: Украйна свали 17 дрона

Десет частни жилища също са били повредени, но не се съобщава за жертви при руска атака срещу град Харков, заяви кметът на града Игор Терехов.

