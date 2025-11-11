Свят

Румъния откри фрагменти от предполагаем руски дрон на своя територия

Президентът Никушор Дан омаловажи случилото се, определяйки го като инцидент

11 ноември 2025, 12:37
Румъния откри фрагменти от предполагаем руски дрон на своя територия
Източник: iStock photos/Getty images

Ф рагменти от предполагаем руски дрон паднаха на територията на Румъния, без да причинят щети. Президентът Никушор Дан омаловажи случилото се, определяйки го като инцидент, предаде АФП.

„През нощта на 10 срещу 11 ноември 2025 г. Руската федерация извърши нови въздушни удари срещу украинските пристанища по Дунав“, съобщи румънското министерство на отбраната.

Румъния разследва възможен удар на руски дрон над НАТО

„Голям брой експлозии бяха регистрирани от украинската страна на реката, в района на пристанище Измаил“, заявиха от военното ведомство.

Министерството уточни, че е било уведомено за падането на въздушен обект в района на селището Гринду, на около 5 километра южно от границата с Украйна.

Военни екипи са били изпратени на място и са открили фрагменти, вероятно от дрон. По-късно президентът Дан заяви, че катастрофата е била „случайна“, като добави: „Случвало се е и преди“.

Напрежение във въздуха: Руски дрон над Румъния, НАТО вдигна изтребители

През октомври ЕС осъди „ескалацията от страна на Москва“ след поредица от нарушения на европейското въздушно пространство, извършени от руски летателни апарати.

Освен Румъния и Полша, които граничат с Украйна, Естония, Дания и Германия също обвиниха Кремъл, че изпраща дронове в тяхното въздушно пространство.

Дронове нарушиха въздушното пространство на Румъния

На 20 октомври в Румъния започнаха учения за бързо разгръщане на сили на НАТО, които ще приключат този четвъртък (13 ноември).

Миналия месец САЩ обявиха намаляване на военното си присъствие на източния фланг на Европа, включително изтегляне на около 700 от общо 1700 американски войници, разположени в Румъния.

Източник: БГНЕС    
Румъния Русия дронове
Последвайте ни
Разпитаха Димитър Любенов в съда за смъртоносната катастрофа на Околовръстното шосе в София: Писах СМС на жена ми, не внимавах 4-5 секунди

Разпитаха Димитър Любенов в съда за смъртоносната катастрофа на Околовръстното шосе в София: Писах СМС на жена ми, не внимавах 4-5 секунди

Абсурдните изказвания на американските политици

Абсурдните изказвания на американските политици

Критичен срок: Кой ще оглави

Критичен срок: Кой ще оглави "Лукойл" като особен управител?

От „Отчаяни съпруги“ до икона на стила: Ева Лонгория с впечатляваща нова визия

От „Отчаяни съпруги“ до икона на стила: Ева Лонгория с впечатляваща нова визия

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Могат ли кучетата да усетят кога някой ще умре

Могат ли кучетата да усетят кога някой ще умре

dogsandcats.bg
Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден
Ексклузивно

Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден

Преди 6 часа
<p>11.11: В единайсетия час оръжията замлъкнаха</p>
Ексклузивно

11.11: В единайсетия час оръжията замлъкнаха

Преди 6 часа
България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи
Ексклузивно

България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи

Преди 6 часа
Уранът - забравеното наследство от войната в Косово
Ексклузивно

Уранът - забравеното наследство от войната в Косово

Преди 6 часа

Виц на деня

– Siri, ще се ожениш ли за мен? – Предпочитам да останем в облачни отношения.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

о

"Те се влюбиха в чатботовете с изкуствен интелект - и намериха нещо истинско"

Любопитно Преди 6 минути

Да се влюбиш в изкуствен интелект вече не е научна фантастика

Курсист се провали 128 пъти на изпит за шофьорска книжка, ето колко му струва

Курсист се провали 128 пъти на изпит за шофьорска книжка, ето колко му струва

Свят Преди 25 минути

„Лесно е да се подцени нивото на знания, необходимо за издържане на теоретичния изпит“

Елеонора Митрофанова

„Рисков курс и създават опасен прецедент“ - Митрофанова критикува действията на България срещу „Лукойл“

България Преди 41 минути

Елеонора Митрофанова подчерта, че рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“ е една от най-модерните в Европа и покрива близо 80% от потреблението на горива в България

<p>Устройствата за контрол на светофарите могат да се клонират</p>

Трайчо Трайков: Устройствата за контрол на светофарите могат да се клонират

България Преди 51 минути

Има 30 устройства в София, които са раздадени на различни ползватели, а НСО е сравнително малка част, по думите на кмета на "Средец"

Играчката - мания през 90-те години на миналия век, Тамагочи

Създадоха жива играчка, която наистина умира, ако не се грижиш за нея

Любопитно Преди 57 минути

Вместо дигитален герой, SquidKid издига идеята на ново ниво – в него живеят истински бактерии, които трябва да бъдат поддържани живи и светещи

Даваме над 114 млн. лв. за експлоатация на МиГ-29 и Су-25 през 2026 г.

Даваме над 114 млн. лв. за експлоатация на МиГ-29 и Су-25 през 2026 г.

България Преди 1 час

Разчетите са направени за услуги и доставки, основани на годишното планиране и експлоатационната статистика за двата типа самолети

Роксана: Сияна е абсолютният победител! (ВИДЕО)

Роксана: Сияна е абсолютният победител! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

Тя вярва, че в Къщата няма „фалшиви“ участници и коментира динамичните отношения между Сияна и Стефан Стоянов

Последствията от тайфуна „Фунуон“ във Филипините

Тайфунът „Фунуон“ връхлита Тайван, след като опустоши Филипините

Свят Преди 1 час

Тайван евакуира над 3000 души в очакване на смъртоносната буря

Ангелът на Victoria’s Secret Жасмин Тукс посрещна второто си дете

Ангелът на Victoria’s Secret Жасмин Тукс посрещна второто си дете

Любопитно Преди 1 час

Моделът за първи път разкри, че тя и съпругът ѝ очакват още едно дете през юли

Евакуираха детска градина в Кърджали заради пожар

Евакуираха детска градина в Кърджали заради пожар

България Преди 1 час

Огънят пламнал в котелното отделение

Акция "Зима": Стартира вторият етап, ще проверяват и пешеходците

Акция "Зима": Стартира вторият етап, ще проверяват и пешеходците

България Преди 1 час

Какви са глобите, предвидени по закон

,

Как да организирате LEGO тухличките у дома

Любопитно Преди 1 час

<p>Ръцете на Путин предизвикаха буря от коментари в социалните мрежи</p>

Путин с подути ръце и стиснат юмрук - нови съмнения за здравословното му състояние

Свят Преди 1 час

Ръкостискане на Путин предизвика нова вълна от слухове за здравето му

Забрана за износ на горива: Какво пазим в държавния резерв и колко ще издържи България

Забрана за износ на горива: Какво пазим в държавния резерв и колко ще издържи България

България Преди 2 часа

В края на октомври 2025 г. Народното събрание прие решение за временна забрана за износ и вътреобщностни доставки на дизелово и авиационно гориво

16-годишна пострада при пътен инцидент в Благоевград

16-годишна пострада при пътен инцидент в Благоевград

България Преди 2 часа

Момичето е с епидурален кръвоизлив в главата и контузия на бял дроб

Нова мисия жертва наградата за победителя в Big Brother

Нова мисия жертва наградата за победителя в Big Brother

Любопитно Преди 2 часа

Изкусителната Сияна си издейства ценен имунитет

Всичко от днес

От мрежата

Анемия при кучетата - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg

Как присъствието на котка по време на работа увеличава производителността и намалява стреса

dogsandcats.bg
1

Есенни листа подканват за внимание на пътя

sinoptik.bg
1

Укрепват платформите на пеликаните

sinoptik.bg

Нова мисия жертва наградата за победителя в Big Brother

Edna.bg

Деми Мур на 63 - вечната холивудска амазонка

Edna.bg

Съветът на Бербатов към Илия Груев: Ако е отворен, ще се учи

Gong.bg

Бивш клуб на Попето пред фалит

Gong.bg

Синдикати и ГЕРБ на среща за параметрите на бюджета: Промени засега няма да има

Nova.bg

Желязков: Правителството ще съумее да убеди Народното събрание да приеме първия бюджет в евро

Nova.bg