Румъния откри фрагменти от предполагаем руски дрон на своя територия

Ф рагменти от предполагаем руски дрон паднаха на територията на Румъния, без да причинят щети. Президентът Никушор Дан омаловажи случилото се, определяйки го като инцидент, предаде АФП.

„През нощта на 10 срещу 11 ноември 2025 г. Руската федерация извърши нови въздушни удари срещу украинските пристанища по Дунав“, съобщи румънското министерство на отбраната.

Румъния разследва възможен удар на руски дрон над НАТО

„Голям брой експлозии бяха регистрирани от украинската страна на реката, в района на пристанище Измаил“, заявиха от военното ведомство.

Министерството уточни, че е било уведомено за падането на въздушен обект в района на селището Гринду, на около 5 километра южно от границата с Украйна.

Военни екипи са били изпратени на място и са открили фрагменти, вероятно от дрон. По-късно президентът Дан заяви, че катастрофата е била „случайна“, като добави: „Случвало се е и преди“.

Напрежение във въздуха: Руски дрон над Румъния, НАТО вдигна изтребители

През октомври ЕС осъди „ескалацията от страна на Москва“ след поредица от нарушения на европейското въздушно пространство, извършени от руски летателни апарати.

Освен Румъния и Полша, които граничат с Украйна, Естония, Дания и Германия също обвиниха Кремъл, че изпраща дронове в тяхното въздушно пространство.

Дронове нарушиха въздушното пространство на Румъния

На 20 октомври в Румъния започнаха учения за бързо разгръщане на сили на НАТО, които ще приключат този четвъртък (13 ноември).

Миналия месец САЩ обявиха намаляване на военното си присъствие на източния фланг на Европа, включително изтегляне на около 700 от общо 1700 американски войници, разположени в Румъния.