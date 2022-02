Руска ракета удари жилищен блок в Киев

Р ойтерс съобщи, че районът югозападно от Киев е бил ударен тази сутрин от две ракети. Според информацията една от ракетите е ударила жилищна сграда.

Не е ясно какви са били целите.

Министерството на вътрешните работи на Украйна разпространи снимки, на които се вижда, че служителите на спешната помощ помагат при евакуацията на жителите.

Кадрите показват, че няколко апартамента са разрушени изцяло, външните им стени и прозорци липсват. По тротоара има отломки. Някои прозорци на долните етажи изглеждат счупени.

Residential building hit by Russian rocket at sunrise moments ago. This is #Kyiv , the capital city of #Ukraine #UkraineUnderAttack #UkraineRussia #UkraineWar #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/GmSBqhvUHW

Една снимка показва двама служители на спешна помощ, които отвеждат жена от местопроизшествието, а други работници тичат на заден план.

I gave birth to my daughters in a martenity hospital that’s just a block away from this building. Women having their children in basement is a new Kyiv reality. https://t.co/yWC0nMFQt5