Трима са пострадалите

26 август 2025, 09:49
След семеен скандал: 20-годишен заля с бензин и подпали стаята, в която били родителите му
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock photos/Getty images

Т рима души са пострадали тази нощ при палеж на къща в село Сушица, община Стражица.

Снощи около полунощ е възникнал семеен скандал в село Сушица, при който 20-годишният син е залял с бензин и подпалил стаята, в която са били родителите му.

Братът е подал сигнал на спешния телефон 112 и започнал да гаси. Два противопожарни екипа от Стражица са се отзовали на сигнала и са потушили пожара.

В огъня е пострадала 45-годишната жена, която е с по-леки наранявания във великотърновската болница. 45-годишният баща и 22-годишният брат са с по-сериозни изгаряния и са настанени за лечение в русенска болница, съобщи за БНР говорителят на ОДМВР Велико Търново Мариана Христова.

Къщата е спасена от пожарникарите.

За инцидента се води разследване за умишлен палеж. Подпалвачът е задържан за 24 часа, предстои да му бъде повдигнато обвинение.

Източник: БНР    
Стражица пожар 20-годишен скандал палеж
