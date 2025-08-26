Мъжът, нападнат от мечка в Девинско, разказа как се е спасил (ВИДЕО)

Транспортираха в „Пирогов“ детето, пострадало след удар от АТВ в Слънчев бряг

М ъж от девинското село Лясково е бил нападнат от мечка с малко мече, докато разхождал две ловни кучета в гората. Благодарение на животните, които се хвърлили върху мечката, той успял да се спаси.

Пострадалият Димитър Кибарев има рана на ръката, но за щастие състоянието му не е тежко.

„За щастие пострадах леко благодарение на кучетата, иначе да ме нямаше”, каза пред NOVA Кибарев. „Първо видях малкото мече. В този момент майката тръгна към мен, но кучетата я спряха. След 2-3 секунди направо скочи върху мен”, разказа мъжът.

Мечка с малко мече нападна мъж край Девин

Ръката му е пострадала, когато се е опитал да я изблъска, но не помни какво точно е станало.

Едното куче се върнало и захапало мечката.

Кибарев предполага, че е нападнат, защото мечката била с малкото си. „И тя беше изненадана, защото срещата беше много близка”, коментира Кибарев.

Около мястото на нападението имало много къпини, разказа още той.

„Тази година има много мечки. Може би заради пожарите се събират тук”, казва Кибарев.