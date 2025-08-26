България

Мъжът, нападнат от мечка в Девинско, разказа как се е спасил (ВИДЕО)

Пострадалият Димитър Кибарев има рана на ръката, но за щастие състоянието му не е тежко

26 август 2025, 09:34
Внимавайте къде и каква храна консумирате, стомашно-чревните вируси са активни в края на лятото

Внимавайте къде и каква храна консумирате, стомашно-чревните вируси са активни в края на лятото

"Пищях да извадят детето ми!": Разказ от първо лице за тежката катастрофа край Севлиево
С викове

С викове "Убийци!": Протестиращи нахлуха в АГ-комплекса на болницата в Русе
След като клон падна и уби мъж в Пловдив: Съпругата на загиналия завежда дело

След като клон падна и уби мъж в Пловдив: Съпругата на загиналия завежда дело
Очаква ни хладен вторник, но идва затопляне

Очаква ни хладен вторник, но идва затопляне
Обвиниха момче за палежа на пожара в София в неделя

Обвиниха момче за палежа на пожара в София в неделя
Пожар пламна до АМ „Тракия” (ВИДЕО)

Пожар пламна до АМ „Тракия” (ВИДЕО)
Транспортираха в „Пирогов“ детето, пострадало след удар от АТВ в Слънчев бряг

Транспортираха в „Пирогов“ детето, пострадало след удар от АТВ в Слънчев бряг

М ъж от девинското село Лясково е бил нападнат от мечка с малко мече, докато разхождал две ловни кучета в гората. Благодарение на животните, които се хвърлили върху мечката, той успял да се спаси.

Пострадалият Димитър Кибарев има рана на ръката, но за щастие състоянието му не е тежко.

„За щастие пострадах леко благодарение на кучетата, иначе да ме нямаше”, каза пред NOVA Кибарев. „Първо видях малкото мече. В този момент майката тръгна към мен, но кучетата я спряха. След 2-3 секунди направо скочи върху мен”, разказа мъжът.

Мечка с малко мече нападна мъж край Девин

Ръката му е пострадала, когато се е опитал да я изблъска, но не помни какво точно е станало.

Едното куче се върнало и захапало мечката.  

Кибарев предполага, че е нападнат, защото мечката била с малкото си. „И тя беше изненадана, защото срещата беше много близка”, коментира Кибарев.

Около мястото на нападението имало много къпини, разказа още той. 

„Тази година има много мечки. Може би заради пожарите се събират тук”, казва Кибарев.

Източник: NOVA    
девин мечка мъж нападение
Последвайте ни

"Пирогов": 4-годишния Мартин, пометен от АТВ в Слънчев бряг, остава в кома

Истинската причина жените тайно да се възхищават на Кейти Прайс

Истинската причина жените тайно да се възхищават на Кейти Прайс

След двоен удар по болница Бенямин Нетаняху каза: Трагичен инцидент

След двоен удар по болница Бенямин Нетаняху каза: Трагичен инцидент

Зряла като смокиня

Зряла като смокиня

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Чифтосват ли се котките с братята и сестрите си

Чифтосват ли се котките с братята и сестрите си

dogsandcats.bg
<p>Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра</p>
Ексклузивно

Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра

Преди 1 ден
<p>25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен</p>
Ексклузивно

25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен

Преди 1 ден
<p>„Мамо, не плачи“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия</p>
Ексклузивно

„Мамо, не плачи“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия

Преди 1 ден
От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали
Ексклузивно

От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали

Преди 1 ден

Виц на деня

Мъж към жена си: – Колко време ти трябва да се приготвиш? – Само пет минути! – Това е добре. – ...След като сиизм ия…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Почина eмблематичният фотожурналист Георги Цветков - Гошоре

Почина eмблематичният фотожурналист Георги Цветков - Гошоре

България Преди 9 минути

Скръбната вест съобщиха от Клуба на фоторепортерите

От Киев до Сувалкския коридор - блатата се завръщат като отбранителен щит на Европа

От Киев до Сувалкския коридор - блатата се завръщат като отбранителен щит на Европа

Свят Преди 9 минути

Възстановяването на източените от ЕС блата може да спре и руските танкове, и замърсяването на планетата

"Съветвам ви, спасявайте се": Как се евакуират край Покровск

"Съветвам ви, спасявайте се": Как се евакуират край Покровск

Свят Преди 28 минути

Хората от региона се евакуират, макар повечето да не искат да заминават

Изтича срокът за възражения срещу изравнителните сметки за парно и топла вода

Изтича срокът за възражения срещу изравнителните сметки за парно и топла вода

България Преди 29 минути

Важно е потребителят да свери показанията на уредите в жилището си с тези, които топлинният счетоводител е вписал в изравнителната сметка

Трима души загинаха при катастрофа с хеликоптер на остров Уайт

Трима души загинаха при катастрофа с хеликоптер на остров Уайт

Свят Преди 32 минути

Пилотът е успял да приземи машината извън населените райони, избягвайки по-големи щети

Снимката е илюстративна

След семеен скандал: 20-годишен заля с бензин и подпали стаята, в която били родителите му

България Преди 47 минути

Трима са пострадалите

Разказ на български лекар за удара по болница в Газа с над 20 жертви

Разказ на български лекар за удара по болница в Газа с над 20 жертви

Свят Преди 58 минути

Д-р Милена Ангелова-Чи се оказа в лечебното заведение минути преди атаката

.

Иран и Европа ще преговарят в Женева за ядрената програма на Техеран

Свят Преди 1 час

Правителствени представители на Техеран, Берлин, Лондон и Париж се очаква да се срещнат днес в Женева

Сметната палата: Трикратно повече дарения за партиите през октомври 2024 г.

Сметната палата: Трикратно повече дарения за партиите през октомври 2024 г.

България Преди 1 час

Предизборната кампания е струвала на одитираните участници 7,2 млн. лева

Тайфунът "Каджики" взе 3 жертви във Виетнам, хиляди къщи са разрушени

Тайфунът "Каджики" взе 3 жертви във Виетнам, хиляди къщи са разрушени

Свят Преди 1 час

Бурята нанесе щети на близо 7000 къщи, наводни 28 800 хектара оризови насаждения и повали 18 000 дървета

<p>Разкриха причината за отлагането на десетия тестов полет на ракетата Starship</p>

Десетият тестов полет на ракетата Starship беше отложен заради лоши метеорологични условия

Технологии Преди 1 час

Ракетата е по-висока от Статуята на свободата в Ню Йорк

Австралия експулсира иранския посланик

Австралия експулсира иранския посланик

Свят Преди 1 час

Причината - участието на Техеран в две антисемитски атаки

Огромна пясъчна буря връхлетя щат Аризона (ВИДЕО)

Огромна пясъчна буря връхлетя щат Аризона (ВИДЕО)

Свят Преди 1 час

Националната метеорологична служба на САЩ използва за наименование на тези бури арабската дума „хабуб"

<p>Как да заживеем в страната на Алпите, шоколада и средна заплата 11&nbsp;000 лв?&nbsp;</p>

БезГранично: Ръководство за модерния емигрант в Швейцария- цена на жилищата, транспорта и още нещо

БезГранично Преди 1 час

От документи до осигуровки - всички неприятни детайли, събрани в едно ръководство

Голям пожар на пристанището в Хамбург, има пострадали

Голям пожар на пристанището в Хамбург, има пострадали

Свят Преди 2 часа

Стотици пожарникари са мобилизирани за гасенето на огъня

Тръмп иска затвор за горене на националния флаг на САЩ

Тръмп иска затвор за горене на националния флаг на САЩ

Свят Преди 2 часа

Ако са замесени чужденци, при определени обстоятелства визата им също може да бъде отменена

Всичко от днес

От мрежата

Международният ден на кучето – празник на най-добрия приятел на човека

dogsandcats.bg

6 причини, поради които котката ви напада и как да спрете това поведение

dogsandcats.bg
1

Над 35 градуса в последните дни на август

sinoptik.bg
1

Заснеха рядък феномен в небето

sinoptik.bg

Скръбна вест за Райна Кабаиванска – оперната прима загуби своя съпруг

Edna.bg

Денислава от "Игри на волята" показа новото си гадже в СНИМКИ с народни носии

Edna.bg

Николета блесна полугола из софийските улици

Gong.bg

Керкез предприе изключително рядък и изненадващ ход

Gong.bg

Протестът за починалата родилка в Русе ескалира: Близки нахлуха в болницата

Nova.bg

Български лекар, който работи в ударената болница в Газа: Смъртта е навсякъде, тук се умира от всичко

Nova.bg