Гласуването е активно, а всички участници в него могат да спечелят награди

26 август 2025, 10:11
Какво ще е бъдещето на света в последната седмица на „Великият понеделник"
Ж ивотът на милиони ще бъде в опасност в последната седмица на „Великият понеделник“ – „Непобедимите 4“ среща „Небостъргачът“. Истински герои ще бъдат готови да пожертват себе си, за да спасят останалите. На 1 септември филмът, който е получил повече гласове на сайта - https://greatmonday.bg, ще бъде излъчен от 21:00 ч. по KINO NOVA.

Елитен екип от убийци са последната надежда за защита на света в първото предложение за седмицата – „Непобедимите 4“. Като група с несравними умения, когато всички други опции са изчерпани, те се включват, за да изпълнят мисиите си по всеки възможен начин. Джейсън Стейтъм, Силвестър Сталоун, Мегън Фокс, Долф Лундгрен и други са част от екипа, който ще се изправи пред най-трудната си задача до момента – да неутрализира терористичен товарен кораб, превозващ ядрени бомби. Кой стои зад планирането на този удар?

Дуейн Джонсън влиза в ролята на Уил Сойер – бивш лидер на спасителния екип за заложници на ФБР, както и ветеран от войната, във втория филм, за който могат да гласуват зрителите – „Небостъргачът“. След връщането си от фронта, той се доказва в нова професия – експерт по оценка на сигурността при небостъргачите. По време на посещение в Китай, най-високата и безопасна сграда в света внезапно пламва, а Уил е набеден за пожара. На хиляди метри над земята той ще започне свое разследване, за да изчисти името си, а междувременно ще разбере, че семейството му е хванато в капан в огнения ад.

Почитателите на седмото изкуство могат да дадат своя вот на сайта на „Великият понеделник” - https://greatmonday.bg. На 1 септември, точно в 21:00 ч. ще стане ясен победителят в последната седмица на емблематичната кампанията на KINO NOVA. По традиция всички, които участват в гласуването, ще могат да спечелят брандирани подаръци. В края на кампанията един от всички тях ще получи голямата награда – безжична колонка от ново поколение, с която гледането на любимите филми ще се превърне в още по-впечатляващо изживяване.

Не пропускайте най-интересното от „Великият понеделник“ по KINO NOVA. Повече информация за филмите можете да откриете на сайта, както и във Facebook страницата на KINO NOVA.

