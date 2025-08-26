Трима души загинаха при катастрофа с хеликоптер на остров Уайт

Т рима души загинаха, а един е тежко ранен, след като учебен хеликоптер се завъртя във въздуха и се разби в поле на остров Уайт, предаде BBC.

Инцидентът стана около 09:20 ч. местно време, когато машината паднала край пътя A3020, близо до Шанклин, съобщи полицията на Хемпшир и остров Уайт. На борда са пътували четирима души.

Раненият е транспортиран с въздушна линейка до Университетската болница в Саутхемптън, където остава в тежко състояние. Властите обявиха „сериозен инцидент“ малко след катастрофата, за да координират действията по спасяването.

Според оператора Northumbria Helicopters, машината Robinson R44 II е излетяла от летище Сандаун около 09:00 ч. с четирима души на борда, включително пилота, за провеждане на учебен полет.

Свидетелката Лий Голдсмит разказа пред Isle of Wight County Press, че е шофирала към Шанклин, когато видяла хеликоптера да се завърта, преди да падне в жив плет. Тя твърди, че е първа пристигнала на мястото и е забелязала четиримата души на борда, като е предположила, че въздушните възглавници са се задействали.

Helicopter crash kills 3 and leaves 1 seriously injured pic.twitter.com/3VLZ54uFoZ — The Sun (@TheSun) August 25, 2025

От полицията съобщиха, че усилията са насочени към установяване на контакт с близките и оказване на подкрепа.

„В момента не можем да дадем повече подробности за замесените лица“, заяви говорител на силите на реда. „Няма да коментираме обстоятелствата на инцидента, докато работим съвместно с отдела за разследване на въздушни произшествия.“

Общинският съвет на Шанклин изрази шок от трагедията и подчерта, че пилотът е успял да приземи машината извън населените райони, предотвратявайки още по-големи щети. Инцидентът се случва по време на натоварен празничен уикенд, когато на острова се провеждат множество събития, сред които и традиционното рали за ретро скутери на летище Сандаун.

Говорителка на въздушната линейка на Хемпшир и остров Уайт потвърди, че един от пострадалите е бил откаран с хеликоптер до травматологичния център в Саутхемптън.

„Нашите мисли са с него и с всички, засегнати от инцидента“, добави тя.

Екип на отдела за разследване на въздушни произшествия е на място, за да установи причините за катастрофата.

Репортерът на BBC Анджана Гаджил описа района като „селска местност с тесни криволичещи пътища и високи живи плетове от двете страни“, която в момента е изцяло отцепена от полицията.

Консервативният депутат от Източен остров Уайт Джо Робъртсън определи случилото се като „трагедия“, допълвайки, че местната общност е в шок и ще подкрепи близките на загиналите. Той призова хората да избягват района на катастрофата.