Руска атака в Донецка област, има загинали и ранени

Р уските сили са извършили въздушна атака срещу северната част на украинската Донецка област, при което са загинали четирима души, а други четирима са пострадали, предаде Украинформ, позовавайки се на публикация във "Фейсбук" на ръководителя на военна администрация на региона Вадим Филашкин.

"Тази сутрин руснаците пуснаха въздушна бомба над Костантиновка, като убиха един човек и раниха друг. Една сграда бе напълно разрушена, а други три бяха повредени. През деня врагът изстреля касетъчни боеприпаси по село Розкошне, при което трима души загинаха, а други трима бяха ранени", написа областният управител.

⚡️ 🇺🇦 A Russian attack in Ukraine's eastern Donetsk region resulted in the death of three people and injured four, including a child. The village of Rozkishne was targeted, with cluster munitions launched by Russian troops causing damage to… https://t.co/VuMsyyzSPk pic.twitter.com/REiBEyEjdn