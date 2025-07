Русия и Украйна си размениха удари с дронове, загинала е 70-годишна жена

Ж ена на възраст над 70 години бе убита, а двама души бяха ранени, от паднали отломки на свален украински дрон в руската Липецка област, предаде Ройтерс, като се позова на информация на губернатора на областта Игор Артамонов.

Отломките са паднали върху жилищна сграда в предградие на град Липецк, уточни Артамонов.

"Сигнали за паднали отломки идват от различни места. Спасителите и екипите за спешна помощ действат в ускорен режим", добави той.

На този етап няма окончателна оценка на мащаба на украинското нападение с дронове в Липецка област и на нанесените щети, отбелязва Ройтерс.

A woman in her 70s was killed, and two other people injured, by falling debris from a destroyed Ukrainian drone in Russia's southwestern region of Lipetsk, regional governor Igor Artamonov said early on Thursday, July 3.https://t.co/tkMaaKTx2H