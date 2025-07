ООН: Юни е най-смъртоносният месец за цивилните в Украйна от началото на войната

П рез юни е регистриран най-големият брой цивилни жертви в Украйна от началото на войната през 2022 г., с 232 убити и 1343 ранени, предаде Укринформ, като се позова на Службата за наблюдение на правата на човека на ООН в Украйна.

(Във видеото: Общото събрание на ООН потвърди подкрепата си за териториалната цялост на Украйна, САЩ гласуваха "против")

Службата отбеляза, че основната причина за цивилните жертви през юни са удари с ракети с дълъг обхват и с дронове камикадзе срещу градски зони. При такива обстоятелства са били убити или ранени 53% от всички жертви.

Най-голям брой атаки с голям брой пострадали, са нанесени срещу Днепър, Киев и Харков. Броят на изстреляните от Русия ракети и дронове камикадзе през юни тази година е бил десет пъти по-голям от този през юни 2024 г.

