Русия обяви контрол над Миколаивка и Мирне

Р усия заяви, че е превзела още две населени места в Източна Украйна, предаде Ройтерс, като се позова на руското министерство на отбраната.

(Във видеото: Руска ракета удари пазар в градче в Донецка област)

От изявление на руското ведомство става ясно, че това са населените пунктове Миколаивка и Мирне в украинската Донецка област.

Ройтерс отбелязва, че не може незабавно да потвърди достоверността на информацията, идваща от бойното поле.

Russian forces have captured the village of Myrne, Pokrovsk direction. pic.twitter.com/WmDdklIA5e