Свят

Ракетната надпревара между Индия и Пакистан се разгаря, но Китай също е на мушка

Индия обяви успешното изпитание на междуконтиненталната балистична ракета Agni-V от тестов полигон в Одиса

28 август 2025, 14:53
Ракетната надпревара между Индия и Пакистан се разгаря, но Китай също е на мушка
Източник: Istock

С ъстезанието с ракетите в Южна Азия се разгаря. Но Индия и Пакистан не гледат единствено един към друг, твърдят експертите, цитирани от Al Jazeera.

На 20 август Индия обяви успешното изпитание на междуконтиненталната балистична ракета Agni-V от тестов полигон в Одиса, на източното крайбрежие на Бенгалския залив.

Ракетата Agni-V, чието име на санскрит означава "огън", е дълга 17,5 метра, тежи 50 000 кг и може да носи ядрена или конвенционална бойна глава от над 1 000 кг. Способна да прелита над 5 000 км с хиперзвукова скорост почти 30 000 км/ч, тя е сред най-бързите балистични ракети в света.

Тестът на Agni бе извършен точно седмица след като Пакистан обяви създаването на ново командване на армейските ракети (ARFC), което според експертите цели да запълни пропуските в отбранителната му позиция, разкрити от Индия по време на четиридневния конфликт между двете ядрени държави през май.

Но експертите посочват, че последният индийски тест може да е послание не толкова към Пакистан, колкото към друг съсед, към когото Ню Делхи постепенно се отваря отново: Китай.

Обхватът на Agni поставя повечето части на Азия, включително северните региони на Китай, както и части от Европа, в обсега си. Това бе десетото изпитание на ракетата от 2012 г. насам и първото от март миналата година, но времето на теста има голямо значение, според анализаторите.

То се случи точно преди пътуването на индийския премиер Нарендра Моди до Китай за срещата на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), в условия на облекчаване на напрежението след години на конфликти по спорната граница, което бе ускорено от тарифната война на САЩ срещу Индия. В сряда американските мита върху индийски стоки бяха удвоени до 50% заради напрежение около закупуването на петрол от Русия.

Въпреки този обрат в отношенията с Пекин, Индия продължава да разглежда Китай като основна заплаха в региона, подчертават експертите, като акцентът на развитието на средни и дълги ракети на Индия е именно срещу Китай.

  • Предимството на Индия пред Пакистан

Докато Индия признава загубата на неопределен брой изтребители по време на сблъсъците през май, тя нанесе значителни щети на пакистанските военни бази, особено с хиперзвуковите крилати ракети BrahMos.

BrahMos може да носи ядрена или конвенционална бойна глава до 300 кг и има обхват около 500 км. Ниската ѝ височина и изключителната ѝ скорост я правят трудна за прихващане, позволявайки лесно проникване в пакистанска територия.

Много експерти твърдят, че контекстът показва, че тестът на Agni-V не е пряко свързан с обявлението на Пакистан за ARFC. Вместо това той вероятно е сигнал към Китай. Индийски и китайски войски са били в очи в очи на спорната им Хималайска граница четири години след смъртоносния сблъсък през 2020 г., преди Моди да се срещне с китайския президент Си Дзинпин в Русия през октомври 2024 г., за да започне процес на разреждане на напрежението.

Посещението на Моди в Китай за срещата на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в неделя ще бъде първото му в страната от 2018 г. насам. Индия често се е чувствала предадена от предложенията на Китай, които, твърди тя, често са били последвани от агресия от страна на Пекин по границата.

"Необходимостта на Индия от дългобойна, но не междуконтинентална ракета е продиктувана от възприятието й за заплахата от Китай", каза Манприт Сети, старши сътрудник в Центъра за изследване на въздушната мощ в Ню Делхи, пред Al Jazeera.

"Agni-V е балистична ракета с ядрен потенциал и обхват 5 000 км, която Индия развива като част от ядреното си възпиращо средство срещу Китай. Тя няма отношение към Пакистан", добави Сети.

Кристофър Клъри, асистент по политически науки в Университета в Олбани, също се съгласи: "Докато Agni-V може да се използва срещу Пакистан, основната му мисия е да удря Китай. Източното крайбрежие на Китай, където са най-важните му икономически и политически градове, е трудно достижимо от Индия и изисква дългобойни ракети."

Индия призна: Загубихме изтребители в сблъсъка с Пакистан

  • Състезанието с ракети в Южна Азия

Индия и Пакистан постепенно разширяват ракетните си арсенали, като представят нови системи с увеличен обхват.

Преди да обяви ARFC, Пакистан показа крилатата ракета Fatah-4 с обхват 750 км и възможност да носи както конвенционални, така и ядрени бойни глави.

Индия пък работи върху Agni-VI, който се очаква да има обхват над 10 000 км и да носи множество самостоятелно насочваеми бойни глави (MIRV), технология вече налична при Agni-V.

MIRV-ракетите могат да носят няколко ядрени бойни глави, всяка от които може да удари различна цел, като значително увеличават разрушителния потенциал.

Мансур Ахмед, хоноруван лектор в Центъра за стратегически и отбранителни изследвания на Австралийския национален университет, заяви, че последният тест на Индия демонстрира растящите й междуконтинентални възможности.

"С разработването на различни варианти на Agni с множество способности, този тест беше технологична демонстрация за изгряващите способности на Индия за подводници с балистични ракети (SLBM)," каза Ахмед.

"В зависимост от конфигурацията на бойните глави, Индия ще може да разположи между 200 и 300 бойни глави само чрез своите атомни подводници (SSBN) през следващото десетилетие," добави той. В момента Индия разполага с две SSBN, а две други са в строеж.

Пакистан, от своя страна, не притежава дългобойни ракети или ядрени подводници. Неговата най-дългобойна оперативна балистична ракета Shaheen-III има обхват 2 750 км.

"Пакистан има също първата в Южна Азия MIRV-балистична ракета Ababeel с обхват до 2 200 км, но тя е най-късобойната MIRV-система, разположена от ядрена държава," посочи Ахмед.

Туграл Ямин, бивш пакистански бригадир и експерт по ядрена политика, заяви, че ракетните амбиции на двете държави отразяват различни приоритети: "Програмата на Пакистан е изцяло насочена към Индия и е отбранителна, докато амбициите на Индия надхвърлят субконтинента. Дългобойните ѝ системи са предназначени за глобална проекция на мощ, особено спрямо Китай, и за утвърждаване като велика сила с достоверно възпиращо средство срещу големите държави."

Някои експерти обаче твърдят, че програмата на Пакистан не е само за Индия. Ашли Телис, председател по стратегически въпроси в Carnegie Endowment for International Peace, каза, че докато "Индия иска да може да удря Китай и Пакистан", Исламабад изгражда способността да държи в обсега си Израел, и дори САЩ, освен Индия.

"Конвенционалната ракетна мощ на двете страни е предназначена да поразява критични цели, без да излага пилотирани самолети на риск," обясни Телис.

  • САЩ и ракетните амбиции на Пакистан, тихото приемане на Индия

Пакистанската ракетна програма привлече вниманието на САЩ през декември миналата година, когато високопоставен служител от Белия дом предупреди за нарастващите амбиции на Исламабад.

Джон Файнер от администрацията на Байдън определи усилията на Пакистан да развива усъвършенствана ракетна технология като "новопоявяваща се заплаха" за САЩ.

"Ако тенденцията продължи, Пакистан ще има способност да удря цели далеч отвъд Южна Азия, включително в САЩ," каза Файнер.

За разлика от това, Телис посочи, че нарастващият арсенал на Индия не се разглежда като дестабилизиращ от Вашингтон или съюзниците му.

"Способностите на Пакистан се възприемат като обезпокояващи заради ранната история на ядрената му програма с анти-западни мотиви, които след 11 септември и рейда в Аботабад придобиха специфична антиамериканска окраска," обясни Телис, визирайки залавянето на Осама бин Ладен в Пакистан през 2011 г.

Ахмед отбеляза, че развитието на дългобойни ракети от Индия е открито подкрепяно от западните сили като част от стратегията на САЩ за Азия и Тихоокеанския регион.

"САЩ и европейските сили гледат на Индия като нетен доставчик на сигурност. Цивилният ядрено-енергиен договор между Индия и САЩ и освобождаването от правилата на Nuclear Suppliers Group (NSG) фактически дават на Индия статут на ядрена държава без подписване на Договора за неразпространение на ядреното оръжие (NPT)," каза той.

NPT е договор от времето на Студената война, целящ предотвратяване на разпространението на ядрено оръжие, насърчаване на мирното използване на ядрената енергия и постигане на ядреното разоръжаване. Формално признава като ядрени сили само САЩ, Русия, Китай, Франция и Великобритания.

Обаче освобождаването от правилата на NSG през 2008 г. позволи на Индия да участва в глобалната ядрена търговия въпреки липсата на членство в NPT, уникален статут, който повиши световния й авторитет.

Клъри от Университета в Олбани отбеляза, че за разлика от администрацията на Байдън, сегашният Белия дом на Тръмп не е изразявал притеснения относно пакистанската ракетна програма или теста на Agni-V.

"Докато Пакистан ограничава тестовете си до обхвата на Shaheen-III и Ababeel, не очаквам западните правителства да се тревожат прекомерно за ракетното развитие в Южна Азия," каза той. "Има достатъчно други проблеми, с които да се занимават."

Източник: aljazeera    
Състезание с ракети Индия Пакистан Китай AgniV Ядрени оръжия Балистични ракети Южна Азия Военни способности САЩ
Последвайте ни

По темата

Убийството в Първомай: Обвиняемият Ивелин Цветанов остава в ареста

Убийството в Първомай: Обвиняемият Ивелин Цветанов остава в ареста

Скандал във Vanity Fair заради Мелания Тръмп, тя им се присмя

Скандал във Vanity Fair заради Мелания Тръмп, тя им се присмя

Огромен секс скандал разтърсва Турция

Огромен секс скандал разтърсва Турция

Ето кога есента ще ни напомни, че идва

Ето кога есента ще ни напомни, че идва

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Европейският съюз трябва да се вразуми

Европейският съюз трябва да се вразуми

carmarket.bg
<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ексклузивно

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 2 дни
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 2 дни
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 2 дни
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 2 дни

Виц на деня

Момиченце гледа сватбена снимка: – Мамо, а това ли е денят, в който си хванала татко в капан?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Хари се връща в Лондон на годишнината от смъртта на кралицата</p>

Принц Хари се връща в Лондон за наградите WellChild и годишнината от смъртта на кралицата

Любопитно Преди 25 минути

Това ще бъде първото му посещение във Великобритания от април, когато той се яви на съдебно заседание в Лондон

,

Южна Корея забранява мобилните телефони в класните стаи

Свят Преди 42 минути

Забраната ще влезе в сила през март следващата година

Новата тенденция в гастрономията: Водните сомелиери

Новата тенденция в гастрономията: Водните сомелиери

Любопитно Преди 1 час

Според тях, водата е новото вино в гурме кухнята

Какво прави порнографията с мозъка ви?

Какво прави порнографията с мозъка ви?

Любопитно Преди 1 час

Науката показва, че постоянното гледане на порнография е свързано с реални физически промени в мозъка

Пожар пламна в сградата на НОИ в Стара Загора, евакуираха служителите

Пожар пламна в сградата на НОИ в Стара Загора, евакуираха служителите

България Преди 1 час

Няма пострадали хора

Три години по-късно: Бургас почете паметта на полицаите, пометени от автобус с мигранти

Три години по-късно: Бургас почете паметта на полицаите, пометени от автобус с мигранти

България Преди 1 час

Водачът получи присъда от 20 години затвор

Урсула фон дер Лайен идва на посещение в България

Урсула фон дер Лайен идва на посещение в България

България Преди 2 часа

От петък председателят на ЕК ще направи обиколка в страните на източната граница на ЕС

Въвеждат нови правила за отчитане на водомерите в София

Въвеждат нови правила за отчитане на водомерите в София

България Преди 2 часа

Живущите във входа ще могат да искат извънредна проверка

,

Опасни химикали и пестициди открити в яйцата в Гърция

Свят Преди 2 часа

Анализирани са яйца от различни региони на страната

Националната гвардия във Вашингтон: Има ли спад на престъпността?

Националната гвардия във Вашингтон: Има ли спад на престъпността?

Свят Преди 2 часа

Тръмп заявява, че започналата на 11 август репресия срещу престъпността е имала незабавен ефект

КЕВР утвърди цената на природния газ за септември

КЕВР утвърди цената на природния газ за септември

България Преди 2 часа

Тя е с около 2,5 на сто по-ниска в сравнение с тази за август

<p>&bdquo;Това можеше да е последната ми снимка, не знаех дали ще оцелея&ldquo;</p>

„Това можеше да е последната ми снимка, не знаех дали ще оцелея“: Фотографът, заснел COVID от първа линия

Любопитно Преди 2 часа

От първите симптоми до трите седмици в алматинска клиника – поглед отвътре към страха, смелостта и хаоса на 2020 г.

<p>1 на всеки 5 европейци ще се пенсионира в бедност</p>

Европейски регулатор: 1 на всеки 5 европейци ще се пенсионира в бедност без спешна реформа

Свят Преди 2 часа

Държавите от ЕС трябва автоматично да записват работниците в професионални пенсионни схеми, за да защитят бързо остаряващото население

80 години "Ла Томатина": Доматеният хаос в Испания отново събра хиляди (СНИМКИ)

80 години "Ла Томатина": Доматеният хаос в Испания отново събра хиляди (СНИМКИ)

Свят Преди 3 часа

Около 120 тона домати бяха изсипани по улиците, докато тълпите се впускаха в неистова борба

<p><span class="cf0">Възможна ли е четиридневна работна седмица на Балканите?</span></p>

Възможна ли е четиридневна работна седмица на Балканите?

Свят Преди 3 часа

Проучвания показват, че подобен режим на работа намалява нивата на стрес на работниците, подобрява баланса между професионалния и личния им живот, увеличава производителността

Защо защитата на Джон Болтън има значение в ерата на Тръмп

Защо защитата на Джон Болтън има значение в ерата на Тръмп

Свят Преди 3 часа

Обискът на ФБР в дома и офиса на Болтън сега преплита три десетилетия отделни истории

Всичко от днес

От мрежата

Международният ден на кучето – празник на най-добрия приятел на човека

dogsandcats.bg

10-те най-стари породи кучета в света

dogsandcats.bg
1

Летни бури в последния ден на август

sinoptik.bg
1

Опасни морски обитатели затварят плажове по Средиземноморието

sinoptik.bg

Лили Иванова благослови Иво Димчев

Edna.bg

За тези 5 зодии сезонът на Дева носи промени през септември

Edna.bg

Бусато: Заедно ще върнем ЦСКА на победния път

Gong.bg

УЕФА обяви историческа промяна за финала в Шампионска лига

Gong.bg

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен идва на посещение в България

Nova.bg

Никола Николов-Паскал се яви в Антикорупционната комисия (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg