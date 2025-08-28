Оставиха в ареста учителя, задържан за секс със седмокласничка

Скандал с багаж на летище София: Онкоболна жена не успя да се качи на самолет

У чителят, обвинен в сексуални отношения с 13-годишно момиче в София, остава в ареста. Пред съда той обяви, че съжалява за случилото се. Адвокатът му подчерта, че и училището, и родителите на момичето знаели за връзката им, предава NOVA.

Седмокласничката била инициатор, като първоначално двамата си разменяли литература, твърди адвокатът.

31-годишният учител беше задържан, след като ръководството на училището, в което преподавал, подало жалба в полицията. Той е бивш футболист и има дете на 2 години и половина. Има педагогическо образование от шест години.

Двамата имали връзка от ноември миналата година. Престъплението се наказва с лишаване от свобода от 2 до 8 години.