Любопитно

Какво прави порнографията с мозъка ви?

Науката показва, че постоянното гледане на порнография е свързано с реални физически промени в мозъка

28 август 2025, 14:06
Какво прави порнографията с мозъка ви?
Източник: iStock/Getty Images

Н ауката показва, че постоянното гледане на порнография е свързано с реални физически промени в мозъка. Ако познавате някого, на когото това се отразява, тези прозрения могат да бъдат изключително полезни.

Порнографията, известна още като порно, включва материали като видеоклипове, изображения или книги, които изрично показват сексуално съдържание с цел възбуда. В днешната дигитална ера достъпът до тези материали е по-лесен и по-широко разпространен от всякога.

Неотдавнашно проучване, публикувано в Journal of Sex Research, използва данни на Similarweb, за да покаже, че най-посещаваният порнографски сайт има 700 милиона посещения повече от Amazon и 1,5 милиарда повече от Netflix. Въпреки че основните потребители са мъже, проучването отбелязва нарастваща тенденция сред жените, които също се ангажират с порнографско съдържание, пише The Healthy.

Въпреки широкото разпространение на порнографията, все още има значителна празнина в изследванията, които подробно описват ефектите ѝ върху мозъка. Като се има предвид, че половото действие оказва забележимо влияние върху ума и че съществува разлика между здравословното самоудоволствие и пристрастяването към мастурбацията, можем да научим повече, като разгледаме съвременните научни данни за влиянието на порнографията върху мозъка.

Източник: IStock
  • Какво е пристрастяване?

Пристрастяването често се определя от клиничните специалисти като прекомерна ангажираност с дадена дейност до степен, при която тя пречи на ежедневието. Независимо дали става дума за социални медии, употреба на вещества или секс, този модел може да е вреден за личното благополучие и взаимоотношенията.

Изследванията показват, че постоянната консумация на порнография е свързана с реални физически промени в мозъка, които могат да доведат до различни психологически и поведенчески проблеми. Въпреки че някои твърдят, че порнографията може да играе полезна роля в сексуалното образование, самоизследването и дори подобряването на взаимоотношенията, нараства загрижеността относно редовната ѝ употреба.

В следващите редове ще разгледаме текущото разбиране за ефектите на порнографията върху мозъка, потенциалното ѝ влияние върху поведението и наличните ресурси за тези, които смятат, че могат да се борят с пристрастяване към порнография.

  • Влияе ли порнографията на мозъка ви?

Изследвания и експерти обясняват

Ключово психиатрично проучване от 2014 г., първото, което прилага сканиране на мозъка сред потребители на порнография, откри няколко важни ефекта. Резултатите показват, че честите потребители имат намалено сиво вещество в стриатума – критична част от системата за възнаграждение на мозъка, показват по-слаби реакции към сексуални образи и намалена свързаност между префронталния кортекс (центърът за вземане на решения) и системата за възнаграждение.

Тези резултати показват, че редовното и интензивно излагане на порнография може да намали чувствителността към сексуални стимули, да повлияе на уменията за вземане на решения и потенциално да подтикне индивида да търси по-ново или по-екстремно съдържание.

Въпреки това, в началото на 2024 г., професорът по психология и изследовател на зависимостите д-р Джошуа Грубс обясни:

„Внимателният прочит на науката около употребата на порнография не подкрепя идеята, че порнографията променя необичайно мозъка на хората или забавя невронното развитие. Почти всички човешки хобита и интереси водят до фини промени в мозъчната структура.“

Д-р Грубс отбелязва, че наблюдаваните промени не са непременно признаци на дисфункция или анормално развитие и добавя:

„Това е в съответствие с познатата идея, че различните дейности и хобита променят мозъка ни по различни начини.“

Той също така разглежда връзката между употребата на порнография и проблемите с психичното здраве, заявявайки, че повечето доказателства не показват причинно-следствена връзка. Това означава, че макар да може да има връзка между употребата на порнография и състояния като депресия, тревожност и стрес, порнографията не винаги е причина за тези състояния.

Ако консумацията на порнография води до изолация, липса на сън или други антисоциални поведения, това може да е признак за наличието на друг психологически фактор.

  • Какво прави порнографията с мозъка според изследванията

Активира системата за възнаграждение на мозъка

Порнографията задейства системата за възнаграждение, като освобождава допамин – невротрансмитер, свързан с удоволствието и мотивацията. Това може да създаде обратна връзка, търсейки повече съдържание за поддържане на приятните усещания.

Промени в пластичността на мозъка

Честото гледане на порнография може да промени пластичността на мозъка, влияейки на начина, по който той реагира на сексуални стимули. С времето това може да доведе до нужда от по-ново или по-екстремно съдържание за постигане на същото ниво на възбуда.

Десенсибилизация към сексуални стимули

Проучвания като това от 2014 г. показват, че мозъкът може да се десенсибилизира към нормална сексуална активност. Това може да намали удоволствието от реални сексуални срещи и да повлияе на интимността с партньора.

  • Какво се счита за пристрастяване към порнография?

На теория, пристрастяването към порнографията е невъзможност да се спре гледането въпреки желанието за това, като поведението пречи на работата, взаимоотношенията и ежедневието. Въпреки че научната общност официално не класифицира прекомерната употреба като разстройство, често се говори за „проблемна употреба на порнография“.

Признаци на пристрастяване:

  • Порнографията става център на живота, засенчвайки хобита, лична грижа и социални дейности.
  • Уврежда взаимоотношенията и води до пренебрегване на отговорностите.
  • Работните или учебните постижения намаляват заради гледане в неподходящи моменти.
  • Сексуалното удовлетворение намалява, съпроводено от нужда от все по-интензивно съдържание.
  • Постоянни трудности при спиране, въпреки намаленото удоволствие и многократни опити за отказване.

Колко време отнема детоксикацията от порнографията?

Времето за възстановяване варира, но следните стратегии могат да помогнат:

  • Консултиране и терапия: Работа с лицензиран терапевт може да осигури персонализирани стратегии. Когнитивно-поведенческата терапия е особено ефективна за промяна на вредни модели.
  • Лекарства: Въпреки че няма специфични медикаменти за пристрастяване към порнография, лекарства за депресия или тревожност могат да бъдат част от по-широк план за лечение.
  • Групи за подкрепа: Участието в групи за хора с подобни проблеми може да осигури насърчение и полезни съвети.
Порнография Пристрастяване Мозък Научни изследвания Психологически ефекти Сиво вещество
