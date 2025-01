Р уската армия обяви днес, че е превзела миньорското село Песчаное близо до източния украински град Покровск, предаде Франс прес.

Руското министерство на отбраната съобщи, че е "освободило" селото, разположено на по-малко от 10 километра югозападно от Покровск, където се намира голям обект за добив на въглища.

Kupyansk Direction Dvorechna Russian forces remotely mined the field roads between the forests AFU use for Rotation Minus BMP driver went flying.@GeoConfirmed

Coordinates:49°51'30.4"N 37°37'40.6"E Source:https://t.co/ipdloDweSC pic.twitter.com/dK1IPUGeQQ