Русия се подигра с изказването на Доналд Тръмп за „хартиен тигър“

Песков отговори, че Русия е символ на мечка, а не на тигър, докато Тръмп настоява, че войната в Украйна показва слабостта на Москва

24 септември 2025, 12:05
Р усия се подиграва на изказването на Доналд Тръмп за „хартиения тигър“, пише Newsweek.

(Във видеото: Срещата Тръмп - Зеленски: Какви са очакванията за край на войната)

Говорителят на руския президент Владимир Путин, Дмитрий Песков, отхвърли определението на президента на САЩ Доналд Тръмп, който нарече Русия „хартиен тигър“. Песков отбеляза, че страната традиционно се свързва с образа на мечка, а не на тигър, и добави, че „хартиени мечки“ не съществуват.

Думите на Песков бяха разпространени от държавната информационна агенция ТАСС. Той заяви още, че Путин оценява постоянната готовност на Тръмп да търси решение за конфликта в Украйна и че евентуално споразумение ще съвпадне с възобновяване на отношенията между САЩ и Русия.

Тръмп е все по-разочарован от Путин, докато се опитва да посредничи за край на продължаващата руска инвазия в Украйна. Москва е засилила военните действия в момент, в който Тръмп настоява за тяхното прекратяване.

Американският президент притиска европейските съюзници да прекратят вноса на руски нефт и газ и заяви, че САЩ ще последват примера им, включително и в прилагането на по-строги санкции срещу Китай - ключов стратегически партньор на Москва.

По думите на Песков, Тръмп е бизнесмен и се стреми светът да купува по-скъпия американски нефт и газ, съобщи ТАСС.

В публикация в платформата си Truth Social Тръмп написа, че вярва, че Украйна с помощта на европейските съюзници от НАТО може да си върне всички територии, завзети от Русия.

„Русия води безцелна война вече три години и половина - война, която една истинска военна сила би трябвало да спечели за по-малко от седмица. Това не прави чест на Русия. Напротив - изглежда все повече като ‘хартиен тигър’“, написа Тръмп.

От десетилетия руската мечка е утвърден национален символ, олицетворяващ силата, мощта и непоколебимия характер на Русия. Този образ присъства в културата и политиката, често използван за представяне на страната на международната сцена. На фона на продължаващата руска инвазия в Украйна, започнала преди повече от три години, отношенията между Вашингтон и Москва остават обтегнати. Русия многократно е заявявала, че един от ключовите ѝ аргументи за военните действия е осигуряването на неутралитет на Украйна и противопоставянето на евентуалното ѝ членство в НАТО, което Кремъл смята за заплаха. През януари 2024 г. Кремъл категорично отхвърли спекулации, че би могъл да се откаже от тези си искания за евентуални мирни преговори. В този контекст бившият президент на САЩ Доналд Тръмп, който преди е търсил диалог с Москва, сега активно се опитва да посредничи за прекратяване на конфликта в Украйна. Неговите опити за медиация обаче се сблъскват със засилване на руските военни действия, което води до нарастващо разочарование във Вашингтон. Тръмп призовава европейските съюзници да спрат вноса на руски енергийни ресурси и заяви, че САЩ ще последват примера, включително с по-строги санкции срещу Китай, ключов партньор на Москва.

 

Русия Доналд Тръмп Война в Украйна Дмитрий Песков Владимир Путин Хартен тигър САЩ Санкции Нефт и газ Дипломация
Преди 4 часа
Преди 1 ден
Преди 1 ден
Преди 1 ден

Александър Димитров

Обявиха новия селекционер на националния отбор по футбол на България

България Преди 13 минути

Александър Димитров заменя на поста Илиан Илиев, който бе освободен след пораженията с по 3:0 от Испания и Грузия

Китайски зодиак: Любов и пари през октомври за тези пет зодии

Любопитно Преди 14 минути

Октомври носи и усещането за преход – между слънчевото лято и предстоящата зима

Свят Преди 44 минути

Украинският президент изрази увереност, че американският държавен глава може да промени хода на водената от Русия война

България Преди 1 час

На 22 септември през нощта гъст дим и неприятна миризма обгазиха части от града

Любопитно Преди 1 час

Все още има надежда и за останалите части от тялото

Близък на Кристин Кабот: Няма изневяра, двамата са просто близки приятели

Любопитно Преди 1 час

„Кристин и Анди имаха отлични професионални отношения и чудесно приятелство“, сподели източник, близък до Кабот

България Преди 1 час

Асен Василев заяви, че парите могат да се вземат от „Газпром“

България Преди 1 час

Инцидентът е станал в павелбанското село Александрово

Кенийски атлет, пленник в Украйна: „Ще умра, ако ме върнат в Русия“

Свят Преди 2 часа

Млад кенийски спортист, който сега е в плен в Украйна, моли да не бъде връщан в Русия

Свят Преди 2 часа

Стихията отне живота на най-малко 14 души в Тайван и на 7 във Филипините

Любопитно Преди 2 часа

Лечителите отиват на първа среща край огъня

Гърция спира нови Airbnb имоти в още пет района заради жилищната криза

Свят Преди 2 часа

Масовото обявяване на имоти в платформите намали наличността за дългосрочни наеми и доведе до увеличение на наемите с до 20% през последните две години

Вицепрезидентът Йотова: Атаките срещу президента Радев са заради високия му рейтинг

България Преди 2 часа

Видно е, че мнозинството изобщо не е стабилно, смята вицепрезидентът

Свят Преди 2 часа

Срещу Ли бяха повдигнати обвинения за убийствата през юни 2018 г. на двете ѝ деца - 6-годишният Мину Джо и 8-годишната Юна Джо

LBX е входната точка в света на Lexus (ВИДЕО РЕВЮ)

Технологии Преди 2 часа

Има нужните фактори да успее на пазар, където други не можаха. За това роля трябва да изиграя този дизайн, много качествен интериор и ниският среден разход

Виетнам спечели руския "Интервижън" - геополитически и консервативен съперник на "Евровизия"

Свят Преди 2 часа

Киев определи събитието като "инструмент на враждебна пропаганда"

