Русия се подигра с изказването на Доналд Тръмп за „хартиен тигър“

Р усия се подиграва на изказването на Доналд Тръмп за „хартиения тигър“, пише Newsweek .

(Във видеото: Срещата Тръмп - Зеленски: Какви са очакванията за край на войната)

Говорителят на руския президент Владимир Путин, Дмитрий Песков, отхвърли определението на президента на САЩ Доналд Тръмп, който нарече Русия „хартиен тигър“. Песков отбеляза, че страната традиционно се свързва с образа на мечка, а не на тигър, и добави, че „хартиени мечки“ не съществуват.

Думите на Песков бяха разпространени от държавната информационна агенция ТАСС. Той заяви още, че Путин оценява постоянната готовност на Тръмп да търси решение за конфликта в Украйна и че евентуално споразумение ще съвпадне с възобновяване на отношенията между САЩ и Русия.

Тръмп е все по-разочарован от Путин, докато се опитва да посредничи за край на продължаващата руска инвазия в Украйна. Москва е засилила военните действия в момент, в който Тръмп настоява за тяхното прекратяване.

Американският президент притиска европейските съюзници да прекратят вноса на руски нефт и газ и заяви, че САЩ ще последват примера им, включително и в прилагането на по-строги санкции срещу Китай - ключов стратегически партньор на Москва.

По думите на Песков, Тръмп е бизнесмен и се стреми светът да купува по-скъпия американски нефт и газ, съобщи ТАСС.

В публикация в платформата си Truth Social Тръмп написа, че вярва, че Украйна с помощта на европейските съюзници от НАТО може да си върне всички територии, завзети от Русия.

„Русия води безцелна война вече три години и половина - война, която една истинска военна сила би трябвало да спечели за по-малко от седмица. Това не прави чест на Русия. Напротив - изглежда все повече като ‘хартиен тигър’“, написа Тръмп.

От десетилетия руската мечка е утвърден национален символ, олицетворяващ силата, мощта и непоколебимия характер на Русия. Този образ присъства в културата и политиката, често използван за представяне на страната на международната сцена. На фона на продължаващата руска инвазия в Украйна, започнала преди повече от три години, отношенията между Вашингтон и Москва остават обтегнати. Русия многократно е заявявала, че един от ключовите ѝ аргументи за военните действия е осигуряването на неутралитет на Украйна и противопоставянето на евентуалното ѝ членство в НАТО, което Кремъл смята за заплаха. През януари 2024 г. Кремъл категорично отхвърли спекулации, че би могъл да се откаже от тези си искания за евентуални мирни преговори. В този контекст бившият президент на САЩ Доналд Тръмп, който преди е търсил диалог с Москва, сега активно се опитва да посредничи за прекратяване на конфликта в Украйна. Неговите опити за медиация обаче се сблъскват със засилване на руските военни действия, което води до нарастващо разочарование във Вашингтон. Тръмп призовава европейските съюзници да спрат вноса на руски енергийни ресурси и заяви, че САЩ ще последват примера, включително с по-строги санкции срещу Китай, ключов партньор на Москва.