Песков: Москва подкрепя нов кръг от преговори с Киев

К ремъл заяви днес, че не изключва възможността за среща между руския президент Владимир Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп, ако двамата лидери са в Пекин по едно и също време през септември, предаде Ройтерс.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди, че Путин ще посети Китай за проявите по случай 80-годишнината от края на Втората световна война, но заяви, че Москва не знае дали Тръмп планира също да присъства на тях.

Песков заяви също, че Москва подкрепя провеждането на нов кръг от мирни преговори между Русия и Украйна, но позициите на двете страни са напълно противоположни, така че предстои много дипломатическа работа.

