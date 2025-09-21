Естония и Русия в задочен спор: Талин отхвърли твърденията, че Русия не е нарушавала въздушното ѝ пространство

НАТО отвръща на Москва след руските нахлувания по въздух - турска система ще пази небето

Военен: Руските изтребители над Естония, са игнорирали сигналите на пилотите от НАТО

Г оворителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви днес, че Великобритания е един от предводителите на лагера, който иска войната в Украйна да продължи, предаде Ройтерс, позовавайки се на руски медии.

(Във видеото: Войната в Украйна, енергетиката и технологиите са в центъра на посещението на Доналд Тръмп във Великобритания)

„Президентът на САЩ Доналд Тръмп беше наскоро във Великобритания. Тя е един от предводителите на лагера на привържениците на войната“, каза Песков в интервю за журналиста Павел Зарубин.

Хеликоптерът на Тръмп кацна аварийно във Великобритания

Вижте в нашата галерия : Хеликоптерът на Тръмп кацна аварийно във Великобритания

Същевременно Песков заяви, че руският президент Владимир Путин запазва интерес и откритост да разреши ситуацията в Украйна чрез преговори и разчита да продължи работата със САЩ на това направление.

„Разчитаме, че САЩ и лично президентът Тръмп ще положат усилия, за да помогнат за това“, заяви Песков, цитиран от ТАСС. Същевременно той допусна, че във Великобритания са разказали на Тръмп за плановете за оказване на натиск спрямо Русия и за приемане на допълнителни санкции срещу нея.

Според Песков опитите на страните от Запада да увеличат натиска няма да проработят и няма да помогнат на опитите за прекратяване на войната.