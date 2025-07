Русия призна талибаните - кои други страни може да последват примера ѝ?

Р усия стана първата държава, която призна правителството на талибаните в Афганистан, откакто групировката пое властта през 2021 година. Това развитие е кулминация на години на по-тих диалог и представлява рязък завой спрямо дълбокото враждебно минало между двете страни по време на първото управление на талибаните, пише Al Jazeera .

След като талибаните завзеха Кабул през август 2021 г., сваляйки правителството на тогавашния президент Ашраф Гани, няколко държави, включително такива, които исторически са възприемали групата като враг, започнаха контакт с тях.

Досега обаче никоя не бе направила официална крачка към признаване.

Какво точно направи Русия и ще доведе ли този ход до установяване на официални дипломатически отношения с талибаните и от други страни?

Министерството на външните работи на Русия публикува изявление, според което признаването на талибанското правителство ще проправи пътя за двустранно сътрудничество с Афганистан.

"Смятаме, че актът на официално признаване на правителството на Ислямския емират Афганистан ще даде тласък на развитието на продуктивно двустранно сътрудничество между нашите страни в различни области", се казва в изявлението.

Министерството обяви, че ще търси сътрудничество в сферите на енергетиката, транспорта, земеделието и инфраструктурата.

Как реагираха талибаните?

Афганистанското външно министерство публикува в четвъртък пост в X, в който се съобщава, че руският посланик в Кабул Дмитрий Жирнов се е срещнал с външния министър на Афганистан Амир Хан Мутаки и му е предал решението на Кремъл да признае правителството на талибаните.

Във видео, разпространено в X, Мутаки заяви:

"Ценим тази смела стъпка, предприета от Русия, и, ако е воля Божия, тя ще послужи за пример и на други."

Каква е историята между Русия и Афганистан?

През 1979 г. съветски войски нахлуват в Афганистан, за да установят комунистическо правителство. Това води до десетгодишна война с муджахидините, афганистански бойци, подкрепяни от САЩ. В този конфликт загиват около 15 000 съветски войници.

През 1992 г., след като ракети, изстреляни от бунтовници, поразяват руското посолство в Кабул, Москва закрива дипломатическата си мисия в страната.

Бившият президент, подкрепян от Съветския съюз, Мохамад Наджибула, който от 1992 г. търси убежище в комплекс на ООН в Кабул, е убит от талибаните през 1996 г., когато групировката за първи път идва на власт.

През втората половина на 90-те години Русия подкрепя анти-талибанските сили в Афганистан, включително Северния алианс, воден от бившия командир на муджахидините Ахмад Шах Масуд.

След атентатите от 11 септември 2001 г., когато членове на "Ал Кайда" отвличат американски пътнически самолети и ги разбиват в кулите близнаци в Ню Йорк, убивайки близо 3000 души, тогавашният президент на САЩ Джордж Буш обявява "война срещу тероризма".

Веднага след нападенията руският президент Владимир Путин е сред първите чуждестранни лидери, които се обаждат на Буш, за да изразят съболезнования и да обещаят подкрепа. Русия сътрудничи на САЩ, като предоставя разузнавателна информация, отваря въздушното си пространство за американски полети и оказва помощ чрез съюзниците си в Централна Азия за създаване на бази и въздушен достъп.

През 2003 г., след като талибаните са свалени от власт от коалиция, водена от САЩ, Русия обявява движението за терористична организация.

Но през последните години, с нарастващата загриженост на Русия от възхода на ИДИЛ-Хорасан, регионалния клон на "Ислямска държава", Москва започва да затопля отношенията си с талибаните. Талибаните възприемат ИДИЛ-Х като съперник и враг.

От завръщането на талибаните на власт през 2021 г., съпроводено с изтеглянето на американските сили, подкрепящи правителството на Гани, отношенията на Русия с групировката стават по-открити. Делегации на талибаните присъстват на водещия икономически форум в Санкт Петербург през 2022 и 2024 г.

С нарастващата заплаха от ИДИЛ-Х, която пое отговорност за нападението през март 2024 г. в концертна зала в Москва, при което бяха убити 149 души, Русия допълнително се сближава с талибаните.

През юли 2024 г. президентът Путин нарича талибаните "съюзници в борбата с тероризма". Мутаки се среща с руския външен министър Сергей Лавров в Москва през октомври същата година.

През април 2025 г. Русия премахва определението "терористична организация" от талибаните. Тогава Лавров заявява, че "новите власти в Кабул са реалност" и че Москва трябва да води "прагматична, а не идеологизирана политика" спрямо тях.

Международната общност не признава официално талибаните. ООН ги нарича "де факто власти" на Афганистан.

Въпреки това няколко държави започнаха дипломатически контакти с талибаните.

