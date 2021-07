„Уошинтън поуст”: Как талибаните победиха САЩ и кой е виновен

З ащо Америка претърпя такова унизително поражение? Кой е виновен? Може би желанието на Вашингтон да наставлява всички? Или амбициозните политици, некомпетентните военни и ненаситният военно-индустриален комплекс? Провали като тези в Афганистан и Виетнам ще се повтарят и в бъдеще пише „Уошинтън поуст”, цитиран от „Фокус”.

След падането на Южен Виетнам през 1975 г. в САЩ избухва разгорещен дебат за това кой е загубил войната. Много военни и представители на правителството на Републиканската партия говорят за „удар с нож в гърба”, обвинявайки политици и медии. Либералите от друга страна, твърдят, че това е война, в която САЩ не е трябвало въобще да се включва, защото не e можело да бъде спечелена.

Генерал Кохищани: САЩ се изнесоха без да разберем

Афганистан все още не е напълно загубен, но на фона на бързото настъпление на талибаните, спорът за загубата вече започна. Републиканците, след като явно забравиха, че именно президентът Доналд Тръмп започна изтеглянето на американските войски, обвиниха Байдън в „надвисналата катастрофа”. Той се защити миналата седмица с аргумента: „Постигнахме целите си да хванем терористите, които ни нападнаха на 11 септември и да осигурим справедливост за Осама бин Ладен”.

В допълнение Байдън заяви, че „от хората в Афганистан зависи да решат какво правителство искат”.

Taliban flag raised above Afghanistan border crossing with Pakistan https://t.co/FzeB7OVIwE

Пенсионираният генерал-лейтенант Макмастър, съветник по националната сигурност на Тръмп, яростно се намеси и обвини американските медии в „незаинтересованост, пораженство и подготовка за капитулация”, докато прогресивният телевизионен водещ Мехди Хасан заяви, че „самата инвазия беше неразумна, без да се отчита, че на нито един от четирите самолета, превзети от терористите на 11 септември 2001 г., нямаше афганистанци”.

Достатъчно е да се каже, че има много виновни за това, което вероятно ще бъде запомнено като втората голяма война след Виетнам, която САЩ загубиха.

Вината обаче едва ли е на медиите. Преди време самият Макмастър писа, че войната във Виетнам не е „загубена на първите страници на „Ню Йорк Таймс”. Същото важи и за войната в Афганистан. Негативните новинарски статии само отразяват реалността, но не я създават.

Поредица от американски президенти допускаха грешки. Джордж Буш беше прав да изпрати военни в Афганистан, откъдето започна атаката от 11 септември, дори ако в самолетите нямаше афганистанци, но той сбърка, когато насочи войната към Ирак.

Барак Обама извърши бавна, ограничена във времето операция по увеличаване на броя на изпратените войници, която позволи на талибаните просто да изчакат приключването ѝ.

Завръщането на талибаните на власт в Афганистан е напълно вероятно

А Тръмп постигна споразумение с талибаните, което на практика не изисква нищо от тях в замяна на оттеглянето на САЩ.

Байдън, вместо да посочи, че талибаните никога не са прекъсвали връзките си с „Ал-Кайда”, продължи изтеглянето на американските войски, въпреки вероятността Афганистан отново да се превърне в убежище за терористи.

Военното командване също носи вина. САЩ не успяха да изградят ефективна афганистанска армия и полиция или дори да признаят колко зле е положението в Афганистан.

Приключи ли ерата 11 септември

С фалшив ентусиазъм, граничещ със самозаблуда, американските военни се хвалеха с напредък и преувеличаваха ограничените успехи, вместо да се фокусират върху реалните проблеми.

А афганистанските им колеги бяха дори по-лоши. Причините, поради които по-голямата част от армията на Афганистан се срива пред лицето на врага - подобно на иракската през 2014 г. - са лошото ръководство и широко разпространената корупция.

Govt says fallen districts will soon be retaken https://t.co/YgdKBEBow4#ArianaNews #Afghanistan #Taliban #districts pic.twitter.com/Vy8xnDHvRO