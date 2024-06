Путин: Русия обмисля промени в ядрената си доктрина

Р уският президент Владимир Путин заяви, че Русия обмисля възможни промени в доктрината си за използване на ядрени оръжия, предаде Ройтерс. По същество доктрината гласи, че Русия може да използва оръжия от такъв вид в отговор на ядрена атака или в случай на нападение с конвенционално оръжие, което представлява заплаха за държавата, отбелязва агенцията.

От началото на войната в Украйна някои ястреби сред кръговете на руските военни анализатори се застъпват за това Москва да намали прага си на търпимост по отношение на използването на ядрено оръжие. Путин обаче твърди, че не е необходимо Русия да нанася превантивен ядрен удар.

Putin's key statements (English) from the press conference following his trip to North Korea and Vietnam



🌏 Russia is thinking about possible changes in its nuclear doctrine - this is due to the work of the enemy to lower the threshold for the use of nuclear weapons.



🌏 The… pic.twitter.com/GT51f4pVGz