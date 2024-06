Путин отправи покана към високопоставени виетнамски държавни служители

Р уският президент Владимир Путин покани високопоставени виетнамски държавни служители, включително генералния секретар на Комунистическата партия Нгуен Фу Чонг, да посетят Русия, предаде Ройтерс, като се позова на руската информационна агенция РИА и Кремъл.

Путин на визита във Виетнам

Путин е на официално посещение във Виетнам, по време на което той каза, че Москва има желание да си партнира с южноазиатската страна в областта на енергетиката и сигурността.

Russian President Vladimir Putin arrived in the Vietnamese capital Hanoi on Wednesday, fresh from a rare meeting in North Korea with counterpart Kim Jong Un in which the two leaders agreed a new strategic partnership driven by Moscow’s need for weapons for its war in Ukraine. pic.twitter.com/FEMOeJgubh