Русия: Коментарът на Байдън за "инвестициите" издава цинизма на САЩ

К оментарът на американския президент Джо Байдън, в който той нарече подкрепата за Украйна и Израел "инвестиция", показва, че Вашингтон се възползва от марионетните войни, а не се бори за идеи, заяви говорителка на руското външно министерство, предаде Ройтерс.

Вчера Байдън заяви, че подпомагането на двамата съюзници на САЩ е "умна инвестиция, която ще донесе дивиденти за американската сигурност на поколенията", като се опита да събере подкрепа за нови пакети помощ.

В реч от Овалния кабинет Байдън поиска от Конгреса допълнителни десетки милиарди за Украйна и Израел

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че коментарите на Байдън издават циничен подход.

