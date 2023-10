Бомбардираха гръцката православна църква в Газа, десетки са ранени и загинали

К ъсно в четвъртък в гръцката православна църква, приютила разселени палестинци е избухнала експлозия, в резултат на която са загинали и са ранени десетки хора, съобщиха властите в Газа, цитирани от "Катимерини".

Мохамед Абу Селмия, генерален директор на болница "Шифа", заяви, че десетки са пострадали в църквата "Свети Порфирий", но не може да посочи точен брой на жертвите, тъй като телата все още са под развалините.

Палестинските власти обвиниха за взрива израелски въздушен удар - твърдение, което не може да бъде независимо проверено.

Гръцката православна патриаршия на Йерусалим излезе с изявление, в което осъди нападението и заяви, че "няма да изостави своя религиозен и хуманитарен дълг" да окаже помощ.

Turkish, Solcu Gazete:



Israel bombed the Greek Orthodox Church in Gaza.



A large number of civilians were here to shelter from Israeli bombs.



Many civilians are reported killed and wounded.



(European countries r Christian, but they say nothing to the government of Israel.🤔) https://t.co/JlDVo2l5FE