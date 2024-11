Р усия все по-често използва неидентифициран газ в най-новата си тактика за химическа война срещу украинските войски, съобщи „Киев Индипендънт“.

Според украинския полковник Артьом Власюк в момента Украйна не е в състояние да идентифицира по-голямата част от газа, използван на бойното поле. В същото време през предишните месеци украинските сили са успявали да диагностицират около половината от химикалите.

„Руските войски са използвали химически агенти, забранени за водене на война, като психологическа операция, за да посеят паника сред украинските сили“, заяви Власюк от Командването за радиационна, химическа и биологическа защита на силите за поддръжка.

"Russia’s use of unidentified gas surges on the front line, Ukraine lacks detectors" https://t.co/xC9Zau0BUT

Руските безпилотни самолети хвърлят газови гранати в окопи или траншеи като брутална тактика за принуждаване на украинските войници да излязат на открито поле. По този начин украинските войници стават лесна плячка за атаки от дронове или артилерия.

"US sends warships as Iran prepares for new Israel attack on ‘multiple fronts’" https://t.co/b00JxTcZSL