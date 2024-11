У крайна отхвърли днес твърденията на руското Министерство на външните работи, че Киев саботира процеса по сключване на споразумения за размяна на военнопленници, предаде ДПА.

"Готови сме да извършим размяна на затворници по всяко време! Придържаме се към Женевската конвенция и международното хуманитарно право!", написа в "Телеграм" украинският парламентарен комисар по човешките права Дмитро Лубинец. "Тези процеси се забавят от Руската федерация. И тя използва това като метод за въздействие върху украинското общество!", допълни Лубинец.

Украйна призова Рсуия да представи списък с военнопленници, които е готова да размени

Вчера говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че Русия наскоро е предложила за размяна 935 украински военнопленници. Тя обаче твърди, че Киев е искал да приеме само 279 от тях, а останалите над 650 не са били смятани за "достойни" от Киев или дори са били описани като "предатели".

Захарова обвини украинския външен министър Андрий Сибига в "политически туризъм", По думите ѝ Сибига многократно използва въпроса за военнопленниците като възможност да пътува в чужбина, за да настройва други страни срещу Москва. Захарова също така посочи, че Русия винаги е осъществявала размяната на пленници с посредничеството на други държави и все още е готова да го направи.

