Тръмп: Разочарован съм от Путин

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви рано тази сутрин, че е разочарован от руския лидер и не смята, че Владимир Путин ще спре войната в Украйна, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на американския президент пред журналисти във Вашингтон.

Тръмп каза също така, че по-късно днес ще разговаря с украинския президент Володимир Зеленски.

Тръмп заяви още, че не е постигнат напредък във връзка с прекратяването на войната в Украйна по време на телефонния му разговор с руския му колега Владимир Путин снощи, предаде Ройтерс.

Той уточни, че двамата са обсъдили ситуацията в Иран и Украйна.

Тръмп заяви, че е готов да се срещне с представители на Техеран, "ако е необходимо", в случай, че Иран желае да разговаря със САЩ.

"Иран иска да говори и мисля, че те искат да говорят с мен, време е да го направят", заяви Тръмп пред журналисти от военната база "Андрюс", преди да отпътува за Айова, където ще участва в митинг по случай 250-годишнината от обявяване на американската независимост на 4 юли.

Donald Trump said that he did not make any progress during his one hour phone call with Vladimir Putin over Iran and the Ukraine conflict.



"No, I didn't make any progress with him today at all," Trump told reporters. "I'm not happy about that." pic.twitter.com/m9Km3Stul1