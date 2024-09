Руска въздушна атака срещу Запорожие, ранени са мирни жители

Н ай-малко шестнадесет мирни жители, сред които и петнадесетгодишно момче, са ранени при руски въздушни удари през изминалата нощ срещу югоизточния украински град Запорожие, заявиха днес представители на местната власт, цитирани от Ройтерс.

Началникът на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров написа в приложението "Телеграм", че Русия е нанесла най-малко седем въздушни удара по града и околностите му, причинявайки разрушения на тринадесет жилищни сгради, на учебни заведения, както и повреждайки автомобили, гаражи и частни сгради.

🇺🇦🇷🇺🚨Last night, a local substation was hit in Zaporozhye Ukraine.



According to Ukrainian sources, for the first time, a Russian FAB with UMPK was used to strike.