Русия и Украйна си размениха въздушни удари, има жертви и ранени

Р усия е атакувала 425 пъти през изминалото денонощие украинската Запорожка област, като силите на Москва са взели на прицел 11 населени места в региона, предаде Укринформ, позовавайки се на информация от началника на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров.

"Руските военнослужещи нанесоха осем въздушни удара по Запорожие, Таврийск, Юркивка, Хуляйполе, Мала Токмачка и Роботине", се казва в публикацията на Федоров в приложението "Телеграм".

Две жени, съответно на 55 и на 22 години, и 11-годишно момиче са били ранени при нападение в град Запорожие. При удара те са били в дома си, който е разрушен.

Руските сили са атакували с 205 дрона и са изстреляли 198 артилерийски снаряда, се допълва в информацията. Най-малко 30 жилищни сгради са били разрушени в Запорожка област през изминалите 24 часа, информира още Укринформ. В град Запорожие са отекнали редица мощни експлозии тази нощ, пояснява Федоров. Украинските военновъздушни сили са били издали предупреждение за опасност от руско нападение с балистични ракети.

