С поред доклад на руското разследващо издание „Важние истории” една от частите, разгърнати за защита срещу украинското нахлуване в Курска област е Специализиран мотострелкови полк, сформиран от личен състав на аерокосмическите сили, съобщава в X британското военно разузнаване.

Според доклада, мотострелковият полк е сформиран през май 2024 г. и е подчинен на командването на руската Северна група войски.

В полка са включени радарни оператори от частите за направление на тежки бомбардировачи с далечен обсег.

Британското военно разузнаване посочва, че вероятното отклоняване на персонал от тези стратегически части с обичайно висок приоритет, показва степента на недостиг на войници в руската армия.

Русия отказва да изтегли войски от Донбас, където продължава натиска си срещу украинската отбрана.

Но прехвърляйки радарни и други специалисти в пехотни части, разхищава квалифициран военен персонал и намалява възможностите на пехотата за успех в Курска област.

В същото време Русия продължава да създава нови военни звена и да набира повече персонал заради огромните загуби на бойното поле, най-вече в Донбас, където руската армия настъпва.

Това обаче ограничава възможностите за окомплектоване на качествени бойни части, отчита Британското военно разузнаване.

