Украинската армия обгражда хиляди руски войници в Курск

Х иляди руски войници са изправени пред опасността да попаднат в обкръжение в Курска област, след като украинската армия взриви последния мост над река Сейм, съобщава „Билд”.

На украинците им остават по-малко от 5 километра, за да завършат обкръжаването на руските сили в района.

В същото време украинската армия следи руските опити за изграждане на понтонни мостове над Сейм и унищожава камионите и оборудването веднага след като пристигнат с дронове, посочва военният анализатор на „Билд” Юлиян Рьопке.

Украйна показа на света слабите места на Русия

Украинските въоръжени сили са превзели Вишневка и са стигнали до ключова за снабдяването на руските войски в района железопътна линия.

Северно от Вишневка украинските въоръжени сили водят сражения за Коренево и близката железопътна станция.

Руската авиация се опитва да спре украинското настъпление там с управляеми бомби.

Пълното превземане на Коренево би означавало, че оставащите на юг от Сейм руски войски ще бъдат обкръжени, тъй като между селото и река има гора и няма пътища, които да бъдат използвани за снабдяване. А районите на западно и южно са под контрола на Украйна.

Москва: Украйна удари трети мост над река Сейм в Курска област

Зоната на обкръжение обхваща близо 700 квадратни километра. В нея се намират около 3000 руски войници. По 1000 в селата Тьоткино и Глушково и още близо 1000 край границата с Украйна.

Междувременно, пояснява Рьопке, украинската армия е превзела и стратегическото село Мартиновка, за което водеше боеве през последните няколко дни. То беше последното под контрола на Русия в непосредствена близост до Суджа, като с превземането му градът е защитен от изненадващи руски атаки.

Up to three thousand Russians may become encircled in the Kursk region after bridges are blown up, Bild analysts say.



The AFU fighters have 5 kilometers left to close the encirclement. pic.twitter.com/R8eXYOhrN2