Седем ранени при инцидент във военен лагер в Швеция

С едем души бяха ранени след инцидент в тренировъчен военен лагер в централната част на Швеция.

Властите разследват случая като трудова злополука, което насочва вниманието към протоколите за безопасност по време на военни учения.

Трима войници загинаха при експлозия на танк в Япония

Според информация от шведската армия, инцидентът е станал малко след 16:00 ч. на стрелбището в Крак. Говорителят на въоръжените сили Микаел Огрен потвърди броя на пострадалите.

Стрелба във военна база в САЩ

Официалното изявление на армията описва събитието като "инцидент", докато някои медии първоначално съобщиха за експлозия в района. Важен детайл е, че полицията разглежда случая като трудова злополука, което предполага, че разследването ще се фокусира върху вътрешни процедурни пропуски, а не върху външна намеса.