Свят

Седем ранени при инцидент във военен лагер в Швеция

Властите разследват случая като трудова злополука

Николай Киров Николай Киров

17 септември 2026, 21:56
Седем ранени при инцидент във военен лагер в Швеция
Източник: iStock

С едем души бяха ранени след инцидент в тренировъчен военен лагер в централната част на Швеция.

Властите разследват случая като трудова злополука, което насочва вниманието към протоколите за безопасност по време на военни учения.

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Според информация от шведската армия, инцидентът е станал малко след 16:00 ч. на стрелбището в Крак. Говорителят на въоръжените сили Микаел Огрен потвърди броя на пострадалите.

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Официалното изявление на армията описва събитието като "инцидент", докато някои медии първоначално съобщиха за експлозия в района. Важен детайл е, че полицията разглежда случая като трудова злополука, което предполага, че разследването ще се фокусира върху вътрешни процедурни пропуски, а не върху външна намеса.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Десислава Иванова    
Швеция инцидент военен лагер
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