З ападните страни активно се готвят за война срещу Русия, разпространявайки мита за предполагаема руска заплаха. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров при откриването на IV конгрес на Международното русофилско движение, цитиран от ТАСС.

"Днес управляващите елити на повечето западни страни увековечават мита за заплаха, идваща от Русия, активно се готвят за война срещу нашата страна и ни осъждат, наред с други неща, за подкопаване на европейските ценности. Можем да разберем какви всъщност са тези ценности“, отбеляза Лавров.

Той добави, че "Европа отново е готова да подкрепи нацизма“, предава "Фокус".

Лавров към Европа: Евентуална война ще бъде "много кратка"

Руското външно министерство системно прехвърля отговорността за напрежението върху Европейския съюз и НАТО, обвинявайки ги дори за руската инвазия в Украйна.

Докато европейските лидери отворено говорят за необходимостта от повишаване на отбранителната готовност поради потенциална дългосрочна руска заплаха, Москва използва тези предупреждения, за да оправдае собствената си милитаризация и да направи абсурдна аналогия между доминирания от либерални ценности ЕС и Нацистка Германия от Втората световна война.

Риториката на Москва обаче не спира до тук. Когато Лавров говори не на руснаците, а се обръща към европейските политици, той използва директни заплахи.

"Ако Европа, която постоянно говори за подготовка за война срещу Русия, нападне Руската федерация, тогава това ще бъде съвсем различна война и тя ще бъде много кратка", заяви руският външен министър вчера в Екатеринбург.

Лавров заговори за война с Европа

Така той за пореден път използва факта, че Русия има ядрени оръжия, за да оказва натиск върху Запада, като в същото време представя страната, нахлула в Украйна и водеща война за територии, като жертва на някаква въображаема агресия.