Свят

Лавров: Западът се готви за война с Русия

Лавров: Европа отново е готова да подкрепи нацизма

Николай Киров Николай Киров

17 септември 2026, 21:01
Лавров: Западът се готви за война с Русия
Източник: EPA/БГНЕС

З ападните страни активно се готвят за война срещу Русия, разпространявайки мита за предполагаема руска заплаха. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров при откриването на IV конгрес на Международното русофилско движение, цитиран от ТАСС. 

"Днес управляващите елити на повечето западни страни увековечават мита за заплаха, идваща от Русия, активно се готвят за война срещу нашата страна и ни осъждат, наред с други неща, за подкопаване на европейските ценности. Можем да разберем какви всъщност са тези ценности“, отбеляза Лавров.

Той добави, че "Европа отново е готова да подкрепи нацизма“, предава "Фокус".

Лавров към Европа: Евентуална война ще бъде "много кратка"

Руското външно министерство системно прехвърля отговорността за напрежението върху Европейския съюз и НАТО, обвинявайки ги дори за руската инвазия в Украйна.

Докато европейските лидери отворено говорят за необходимостта от повишаване на отбранителната готовност поради потенциална дългосрочна руска заплаха, Москва използва тези предупреждения, за да оправдае собствената си милитаризация и да направи абсурдна аналогия между доминирания от либерални  ценности ЕС и Нацистка Германия от Втората световна война.

Риториката на Москва обаче не спира до тук. Когато Лавров говори не на руснаците, а се обръща към европейските политици, той използва директни заплахи.

"Ако Европа, която постоянно говори за подготовка за война срещу Русия, нападне Руската федерация, тогава това ще бъде съвсем различна война и тя ще бъде много кратка", заяви руският външен министър вчера в Екатеринбург. 

Лавров заговори за война с Европа

Така той за пореден път използва факта, че Русия има ядрени оръжия, за да оказва натиск върху Запада, като в същото време представя страната, нахлула в Украйна и водеща война за територии, като жертва на някаква въображаема агресия.

Редактор: Николай Киров
Източник: Фокус    
Сергей Лавров Русия руска заплаха
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Шефът на ДАНС за „Петрохан - Околчица“: Ако някой беше реагирал навреме, тези хора може би щяха да бъдат живи

Шефът на ДАНС за „Петрохан - Околчица“: Ако някой беше реагирал навреме, тези хора може би щяха да бъдат живи

Александър Николов отговори на критиките: Да наречете 22-годишно момче

Александър Николов отговори на критиките: Да наречете 22-годишно момче "убиец" е абсурдно

Украйна удари жестоко летището в Ростов на Дон

Украйна удари жестоко летището в Ростов на Дон

Индия се опълчи на САЩ за

Индия се опълчи на САЩ за "адски санкции" срещу Русия

Как Executive MBA програмата на AUBG свързва бизнеса, лидерството и идеите с обществено въздействие

Как Executive MBA програмата на AUBG свързва бизнеса, лидерството и идеите с обществено въздействие

biss.bg
Бергамот вместо бензин: Mercedes пуска парфюм за жени

Бергамот вместо бензин: Mercedes пуска парфюм за жени

carmarket.bg
Криза идва, тя ли ще е краят на изкуствения интелект
Ексклузивно

Криза идва, тя ли ще е краят на изкуствения интелект

Преди 1 ден
Какво още пише в експертизата за „Петрохан-Околчица”
Ексклузивно

Какво още пише в експертизата за „Петрохан-Околчица”

Преди 2 дни
Наркодилъри облечени като пилоти и кокаин за 3,5 млн. евро в Истанбул
Ексклузивно

Наркодилъри облечени като пилоти и кокаин за 3,5 млн. евро в Истанбул

Преди 2 дни
Украйна започна контраофанзива в Донецка област
Ексклузивно

Украйна започна контраофанзива в Донецка област

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Радев свиква спешна среща за цените на горивата

Радев свиква спешна среща за цените на горивата

България Преди 47 минути

Цената на дизела в България днес достигна исторически връх

Седем ранени при инцидент във военен лагер в Швеция

Седем ранени при инцидент във военен лагер в Швеция

Свят Преди 1 час

Властите разследват случая като трудова злополука

БОК получи нова сграда

БОК получи нова сграда

България Преди 3 часа

БОК няма да използва старата сграда на ул. „Ангелъ Кънчев“, която е собственост на Областната управа

Канада приветства идеята да стане асоцииран член на ЕС

Канада приветства идеята да стане асоцииран член на ЕС

Свят Преди 3 часа

Карни спомена също цифровата търговия и изграждането на по-сигурни широколентови връзки между Европа и Азия

Италия разби глобална педофилска мрежа

Италия разби глобална педофилска мрежа

Свят Преди 4 часа

Мрежата се управлявала от четирима италианци и един швейцарски гражданин

Ето как Ердоган ще остане на власт в Турция въпреки закона

Ето как Ердоган ще остане на власт в Турция въпреки закона

Свят Преди 5 часа

Редовните президентски и парламентарни избори в Турция трябва да се проведат през май 2028 г.

„Моят Магазин“ отвори обект номер 300 в град Полски Тръмбеш

„Моят Магазин“ отвори обект номер 300 в град Полски Тръмбеш

България Преди 5 часа

Програмата си поставя дългосрочната цел до 2028 година обектите да достигнат 800

Нарушения в над 70% от проверените заведения в София

Нарушения в над 70% от проверените заведения в София

Парите ни Преди 5 часа

Липсващи реквизити в касови бележки, нефискални бонове и разминавания в касите са сред най-честите проблеми

Новият EON от Vivacom – още по-добро телевизионно и стрийминг изживяване в едно

Новият EON от Vivacom – още по-добро телевизионно и стрийминг изживяване в едно

Любопитно Преди 6 часа

Платформата предлага обновен интерфейс, по-прецизни AI препоръки и пълно EON изживяване на всички устройства

НАП ще проверява милионерските заплати: 40 души с над 9,6 млн. лв. доход за година

НАП ще проверява милионерските заплати: 40 души с над 9,6 млн. лв. доход за година

Парите ни Преди 6 часа

През декември 135 души са обявили над 800 000 лв. само от трудови доходи, а приходната агенция вижда риск част от огромните възнаграждения да прикриват дивиденти

България и Гърция правят общ винен маршрут

България и Гърция правят общ винен маршрут

Любопитно Преди 6 часа

Инициативата „Културният път на виното“ ще обхване Северна Гърция и Южна България

Случаят „Петрохан“: Разказът на бившия собственик на хижата Бай Фидос за продажбата и новите обитатели

Случаят „Петрохан“: Разказът на бившия собственик на хижата Бай Фидос за продажбата и новите обитатели

България Преди 6 часа

Бай Фидос, баща на бившата депутатка от ГЕРБ Искра Фидосова, е продал хижата за 96 000 лева на групата на Калушев

„Гинес” призна световния рекорд на Николай Калайджиев

„Гинес” призна световния рекорд на Николай Калайджиев

Любопитно Преди 7 часа

Рекордът е изисквал изключителна концентрация и прецизност, особено при кацанията в тясна 20-метрова зона

Двама участници се отправят към Блатото в “Игри на волята” тази вечер

Двама участници се отправят към Блатото в “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 7 часа

Напрегната капитанска битка ще спаси един от номинираните

Ирландия ще бойкотора "Евровизия" в България

Ирландия ще бойкотора "Евровизия" в България

Любопитно Преди 7 часа

От RTE уточниха още, че Ирландия не само няма да участва в конкурса през 2027 г., но и няма да го излъчва

,

Япония постави исторически рекорд: Над 100 000 души в страната са на възраст над 100 години

Любопитно Преди 7 часа

Броят на столетниците в страната на изгряващото слънце е толкова голям, че вече не може да се събере на най-големия ѝ стадион

Всичко от днес

От мрежата

10 любопитни факта за Лабрадудълите

dogsandcats.bg

10 породи кучета, винаги готови да защитят семейството си

dogsandcats.bg
1

Над 23 хиляди евро дарения в борбата с горските пожари

sinoptik.bg
1

Още 5 картала с GPS предаватели

sinoptik.bg

Лондонската седмица на модата се преражда: Какво да очакваме отвъд подиума?

Edna.bg

Новият EON от Vivacom – още по-добро телевизионно и стрийминг изживяване в едно

Edna.bg

ЕС отпуска още 3,3 милиарда евро на Украйна за покупката на ракети и дронове

Nova.bg

Румен Радев свиква срещи за цените на горивата и Съвета по сигурността към МС

Nova.bg