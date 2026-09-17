България

Шефът на ДАНС за „Петрохан - Околчица“: Ако някой беше реагирал навреме, тези хора може би щяха да бъдат живи

През януари 2025 г. по информация на ДАНС е било образувано дело

Николай Киров Николай Киров

17 септември 2026, 18:07
Шефът на ДАНС за „Петрохан - Околчица“: Ако някой беше реагирал навреме, тези хора може би щяха да бъдат живи
Източник: БГНЕС

„Проверете делото, образувано в прокуратурата през януари 2025 г. по информация на ДАНС. Там има всички пунктове и точки, които са изнесени в обвинението и днес, само че тогава, ако някой беше реагирал навреме, тези хора може би щяха да бъдат живи“.

Това каза председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) Пламен Тончев във връзка със случая „Петрохан - Околчица“. 

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Попитан дали от ДАНС са подавали сигнал в прокуратурата за евентуална педофилия, Тончев уточни, че това е едно от обвиненията, изведени в документа на агенцията. Той добави, че тогава е предоставена официална справка с материали в прокуратурата.

Припомняме, че преди дни от прокуратурата съобщиха, че не се променя изводът за липса на чужда намеса по случая „Петрохан - Околчица“ във връзка с шестимата починали.

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Също така прокуратурата води и второ досъдебно производство, в рамките на което се извършва разследване на обстоятелства, свързани с финансирането на дейности и извършвани финансови операции във връзка с неправителствената организация, стопанисваща хижа „Петрохан“. Установени са банкови сметки на свързани лица в България, както и чуждестранна банкова сметка, попадаща в юрисдикцията на Съединените американски щати

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Константин Костов    
ДАНС Прокуратура Петрохан - Околчица
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Шефът на ДАНС за „Петрохан - Околчица“: Ако някой беше реагирал навреме, тези хора може би щяха да бъдат живи

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