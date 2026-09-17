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Индия се опълчи на САЩ за "адски санкции" срещу Русия

Кремъл от своя страна обяви, че новите санкции на САЩ срещу Русия ще затруднят постигането на мирно споразумение за Украйна

Николай Киров Николай Киров

17 септември 2026, 19:59
Индия се опълчи на САЩ за "адски санкции" срещу Русия
Източник: iStock

И ндия предупреди, че евентуалните американски мита до 100% върху покупката на руски петрол могат да навредят на отношенията със САЩ. 

Изявлението последва днешното гласуване от Камарата на представителите във Вашингтон на мащабен законопроект за санкции и мита, целящ да засили икономическия натиск върху Русия заради нахлуването ѝ в Украйна, предаде „Ройтерс“. Приживе покойният сенатор Линдзи Греъм, който е един от вносителите, наричаше законопроекта: „адски санкции“. 

Законопроектът, който вече е изпратен до президента Доналд Тръмп за подпис, дава правомощия на американския държавен глава да налага високи мита от до 100 процента върху вноса от Китай, Индия и други страни, с цел намаляване на покупките им на руски петрол и газ.

САЩ ще наложат мита на Индия заради покупките на руски петрол

Индийското външно министерство заяви, че е взело под внимание приемането на законопроекта в САЩ, като добави, че през последните месеци Делхи е повдигал въпроса пред различни американски представители и „много ясно е изложил“ потенциалните последици за двустранните отношения и международния енергиен пазар.

Индия остава „твърдо ангажирана“ с гарантирането на енергийната сигурност на населението си и ще продължи да се снабдява от различни доставчици в зависимост от пазарната динамика, посочва министерството.

„Индийската страна също така ясно заяви решимостта си да предприеме всички необходими мерки за защита на търговските и икономическите си интереси“, обяви Делхи, като добави, че правителството ще работи в тясно сътрудничество с търговските и промишлените организации, за да се справи с последиците от санкциите на САЩ.

Индия, третият по големина вносител на петрол и най-многолюдната страна в света, е сред най-големите купувачи на руски нефт. Смята се, че приходите помагат на Москва да попълва бюджета си, след като през 2022 г. нахлу в Украйна и беше подложена на мащабни западни санкции.

Делхи многократно се е противопоставял на натиска да ограничи търговията си с руски петрол, като заявява, че голямото население и икономика на страната се нуждаят от сигурни, достъпни и надеждни енергийни доставки.

Индийските рафинерии са си осигурили доставки на петрол за септември и октомври, включително от Русия, според източници, запознати с въпроса.

Два източника от брашна заявиха пред „Ройтерс“, че настояват правителството да повдигне въпроса пред САЩ, тъй като цените на горивата ще се повишат рязко, ако Тръмп реши да наложи нови мита.

Русия отговори на заплахата на Тръмп с възмущение

Доставките на петрол са намалели значително заради войната в Близкия изток, а ограничаването на руските доставки ще окаже сериозно влияние върху печалбите на рафинериите, тъй като вече продават горива на цени под пазарните, заявиха източниците.

Рафинериите искат индийското правителство да издейства известно облекчение, вместо да бъде наложено мито от 100 процента. Това би им позволило да приключат постепенно съществуващите сделки и да бъде определена квота за покупките на руски петрол от Индия.

Индийски анализатори заявиха, че възможността САЩ да наложат нови мита върху индийските стоки може да усложни продължаващите търговски преговори между Индия и САЩ и потенциално да забави или да затрудни постигането на търговско споразумение между двете страни.

Индийският министър на търговията Пиюш Гоял ще пътува до САЩ за срещата на министрите на търговията от Г-20 по-късно този месец. Очаква се той да проведе двустранна среща с търговския представител на САЩ Джеймисън Гриър и да обсъди по-нататъшните стъпки по споразумението.

Кремъл от своя страна обяви, че новите санкции на САЩ срещу Русия ще затруднят постигането на мирно споразумение за Украйна.

„Разбира се, следим развитието около този документ. Той попада в категорията на недружелюбните действия и, разбира се, налагането на каквито и да било допълнителни санкции от страна на САЩ със сигурност ще усложни усилията за постигане на мирно споразумение в Украйна“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Борис Зюмбюлев, Елена Инджева    
САЩ Индия Руски петрол Американски мита
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