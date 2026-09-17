България

Отстраняват Александър Евтимов и от поста зам.-директор

Преди месеци мъжът беше отстранен като директор на 138-мо училище заради камери в тоалетните на гимназията

Николай Киров Николай Киров

17 септември 2026, 20:17
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О тстраняват заместник-директора на 141 ОУ „Александър Людмилов“. Преди месеци мъжът беше отстранен като директор на 138-мо училище и получи две обвинения, след като ученици откриха камери в тоалетните на гимназията.

Преди дни стана ясно, че той отново е назначен на ръководен пост - като заместник-директор. Сега ще загуби тази позиция, а от прокуратурата заявиха пред NOVA, че експертизите за камерите са на финалната права.

Уволниха директора на 138 СУ: Вчера разбрах за камери

Миналата година дъщерята на Поля, която тогава е 9 клас, се усъмнява, че в тоалетните на нейното училище може да има камери. "Децата вече са с модерни устройства. Засичат, че това, което е маскирано като датчик за движение, вътре има камера", казва Поля Цветкова.

Веднага след това е подаден сигнал, а директорът Александър Евтимов беше арестуван и получи две обвинения - за заснемането на децата без изрично позволение и за създаване на порнографски материали с непълнолетни. Дни по-късно беше уволнен. По първоначални данни са намерени над 3800 видеофайла от камерите в училищните тоалетни.

"На всичките тези технически устройства бяха назначени експертизи. Те следва да отговорят на всички тези въпроси - колко на брой са, кога са създадени и какво е съдържанието на самите записи. Имаме уверението на разследващите органи, че разследването е към своя край", коментира говорителят на Софийска районна прокуратура Александра Стефанова.

Докато разследването продължава, на 15 септември Поля чува от дъщеря си: "Мамо, г-н Евтимов, който си е сменил името, е станал зам.- директор на друго училище и то на основно училище. Защо въобще е допуснато този човек да бъде назначен."

Районното управление на образованието в София започна проверка. От Столичната община също са категорични: "Не оспорваме правото му на труд, но го призоваваме той да вземе лично морално решение и поне временно да освободи поста до изясняване на случая", заяви зам.-кметът по образование на Столична община Десислава Желязкова.

Уволненият директор на 138-о училище е назначен за зам.-директор в друго столично училище

За да върне спокойствието в 141-во училище, новият директор на училището реши да отстрани Евтимов. "В предните години се е справяло без заместник-директор и аз считам за редно да закрия тази длъжност. Той е назначен на 1 юли от предишното ръководство с цел да подпомогне училищната документация през летните месеци, когато няма ученици", заяви Гена Живкова-Чолакова, която е временно изпълняващ длъжността директор на 141 ОУ „Народни будители“.

За да отхвърли притесненията на родители и учители, директорката е направила проверки и никъде не са открити скрити камери. Още преди дни, в писмена позиция до NOVA Евтимов оспори обвиненията по свой адрес и обърна внимание, че обжалва уволнението си от предишното училище. Увери още, че отговаря на изискванията, за да е на поста заместник-директор.

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
училищен скандал скрити камери Александър Евтимов
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