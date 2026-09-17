Украйна удари жестоко летището в Ростов на Дон

В нощта на 17 септември украинската армия нанесе удари по военното летище в Ростов на Дон, предава "Фокус".

Там са били ударени самолет Ан-12, два Ан-26 и три хеликоптера. Това съобщи президентът на Украйна Володимир Зеленски в Телеграм.

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Държавният глава благодари на украинските войници, които всеки ден карат Русия да усеща войната, която започна.

"Тази нощ, благодарение на съвместна операция на СБУ, СБС, ГРУ и СЗР, беше нанесен удар по нефтопреработвателния завод в Ярослав. Службата за сигурност също нанесе точен удар по военното летище в Ростов – потвърдено е поразяването на самолет Ан-12, два Ан-26 и три хеликоптера", поясни Зеленски.

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Освен това украинският президент отбеляза и постигането на добри резултати в Черно море, но не посочи подробности.

"Всеки ден отговаряме на агресията. Русия трябва да избере мира“, добави Зеленски.