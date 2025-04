Рюте: Русия е заплаха в дългосрочен план

Г енералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че САЩ и европейските съюзници са единодушни, че Русия представлява дългосрочна заплаха за Алианса, предаде Ройтерс.

"Всички в НАТО сме съгласни, че Русия е дългосрочната заплаха за територията на НАТО - за цялата евроатлантическа територия", подчерта той пред Белия дом, след преговори с американския президент Доналд Тръмп.

САЩ остават ангажирани с НАТО, увери още той, въпреки че Вашингтон се фокусира все повече върху Азиатско-тихоокеанския регион.

White House Correspondent Jon Decker asks NATO Sec. Gen. Mark Rutte (former Dutch PM) if he believes US officials truly understand the threat Russia poses BEYOND Ukraine.



