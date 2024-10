Марк Рюте: НАТО няма да се огъне пред заплахите на Русия

Н АТО няма да се огъне пред заплахите на Русия и ще продължи твърдата си подкрепа за Украйна, заяви генералният секретар на пакта Марк Рюте по време на първата си визита в щаба на новата мисия на НАТО за Украйна в Германия, създадена за координиране на военната помощ на САЩ за Киев, предаде Ройтерс.

Разположена в американската военна база „Клей“ в германския град Висбаден тази структура е наречена официално Мисия на НАТО за подпомагане и обучение в сферата на сигурността за Украйна.

