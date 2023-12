45% изгаряния: 8-годишното момче, което пострада при руски ракетен удар, се завърна към танците

Р оман Олексив е момче, преминало през огъня, защото оцеля по чудо след ужасната трагедия и загубата на майка му на 14 юли във Виница, Украйна.

Осемгодишният Роман Олексив е отново на училище в западния украински град Лвов, още една стъпка в малко вероятното възстановяване от животозастрашаващи изгаряния и шрапнел в главата, които той получава в Руска ракетна атака през юли миналата година.

Roman Oleksiv, an eight-year-old boy who survived one of the deadliest attacks since Russia began its full-scale invasion of Ukraine, is now back at school in Lviv. Roman has begun to settle back into daily life with the help of his father, Yaroslav https://t.co/lOEOo8gqCg pic.twitter.com/ukE5BPevk1 — Reuters (@Reuters) December 6, 2023

Роман бил с майка си, когато крилата ракета удари централния град Виница, в една от най-смъртоносните единични атаки от началото на пълномащабното нахлуване в Украйна в началото на 2022 г.

Тя е сред 28 убити, а Роман е с множество рани, счупена ръка и изгаряния на над 45% от тялото. След като медиците в Лвов го стабилизират, той е изпратен в специализирано отделение по изгаряния в Дрезден, Германия, където прекарва почти година, подлагайки се на повече от 30 операции.

Сега Роман вече е в Лвов и започна да се връща към ежедневието с помощта на баща си Ярослав.

After receiving treatment and rehabilitation in Germany, 8-year-old Roman Oleksiv has returned home. On July 14, 2022, a russian missile struck a Vinnytsia clinic where he and his mother were waiting for a doctor's appointment. Roman's mother (along with 22 other people) died… pic.twitter.com/6WoRyjYMRH — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 20, 2023

„Не знаехме дали ще може да ходи, да движи ръката си или пръстите си“, каза Ярослав пред Ройтерс в училището, с ръка около рамото на Роман. Той обясни, че синът му все още не е в състояние да говори пред медиите.

„Но благодарение на тяхната (на медиците) работа, на работата на Роман, неговите свръхчовешки усилия... всичко това ни отвори вратата да се върнем към танците, към свиренето на музикални инструменти.“

Роман веднага се разпознава сред децата в ярко оцветените коридори на училището. Той носи сини компреси на главата, лицето и ръцете си за изгаряния.

🕺 On 14 July 2022, a young dancer Roman Oleksiv and his mother came under missile fire in Vinnytsia, — the Youth and Sports Committee



He had about 45% of his body covered with burns and underwent 31 operations.



But the boy did not give up & has returned to the dancing lessons! pic.twitter.com/iNYmwroUiX — Verkhovna Rada of Ukraine - Ukrainian Parliament (@ua_parliament) November 7, 2023

В голяма зала наблизо млади състезатели с папийонки и рокли се събират за състезанието по бални танци.

Роман и неговата партньорка изпълняват танго и чарлстон и са горещо аплодирани, докато пристъпват напред, за да получат своите сертификати и медали. По-късно Роман изпълни соло на баян, версия на акордеон.

„Върнахме се да тренираме танци и баян. Той се върна на училище, продължава образованието си“, каза Ярослав. „Сега е в трети клас. Правим всичко възможно, за да се оправим.“

Roman Oleksiv, a boy who survived a Russian missile attack on the center of Vinnytsia in July 2022, returned to Ukraine after a year of treatment in Germany, the first medical association in Lviv informs.



(1/2)



📷FMAL pic.twitter.com/ny4cqLZaRZ — Kharkiv Human Rights Protection Group (@khpg) September 19, 2023

Той каза, че Роман се сблъсква с още години лечение, за да се възстанови напълно, включително операция, имплантиране на коса и корекции на ушите. „Стъпка по стъпка ще се справим с това и всичко ще бъде наред."

„Той е фантастично момче“, каза Ярослав. "Мисля, че въпросът не е през какво е преминал, а как ще продължи... Надявам се, че ще продължи със същата сила, както сега, да расте, да се развива."