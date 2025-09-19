Тръмп предупреди, че телевизиите, които са „срещу него“, „може би“ трябва да загубят лиценза си

Politico направи хумористичен анализ в своята рубрика "Разсекретено" на тема "Доналд Тръмп, следващият британски премиер?". Поводът за анализа е посещението е на президента на САЩ Доналд Тръмп в Обединеното Кралство и срещата му с британския премиер Киър Стармър.

Годината е 2029 и Доналд Тръмп, който вече държи две титли - пожизнен президент на САЩ и министър-председател на Обединеното кралство - се готви за среща с френския президент Джордан Бардела и група 14-годишни ютубъри, които са лидери на няколко големи световни икономики, пише в своята рубрика Politico.

Горното изречение би било непоклатимо в сферата на научната фантастика дори преди няколко години. Но сега не звучи чак толкова пресилено.

За да съвпадне с държавното посещение на Тръмп във Великобритания, предаване по „телевизионния канал“ GBNews, водено от бившия член на парламента и настоящ „обитаван от духове“ Джейкъб Рийс-Мог, зададе въпроса: „Трябва ли Доналд Тръмп да стане следващият министър-председател на Великобритания?“

Рийс-Мог услужливо добави в социалните мрежи : „Тъй като майката на Тръмп е британски поданик, той би могъл да има право да се кандидатира, след като завърши втория си мандат през 2029 г., точно навреме за нашите избори.“

Може ли Тръмп да е по-лош от Лиз Тръс (по-подходяща за състезание по разрушения, отколкото за управление на държава)? И може ли да е по-малко популярен от Киър Стармър (който е толкова добре дошъл, колкото и непоисканият преглед на простатата)? Отговорът и на двата въпроса е категорично „да“.

Но би ли искал Тръмп изобщо да управлява страна, която, според някои поддръжници на MAGA в X, е била откровено груба с него?

„Неуважението на британското правителство към нашия велик президент продължава: президентът Тръмп кацна в Лондон снощи с първата дама. Не беше разстлан червен килим. Британският премиер не дойде да го поздрави. Просто отвратително“, оплака се Рейлан Гивънс , самопровъзгласил се за „горд американец и патриот“, пише Politico.

В защита на Стармър, футболният мач вече беше пуснат.

Руските пропагандисти засилват подобни опасения, като базираният в Санкт Петербург вестник Russia News отбелязва: „Няма червен килим за него в Лондон, само пистата на самолета и няколко войници!“ Russia Today отбеляза в туит : „НЯМА червен килим за Тръмп в Лондон. Само асфалт за Дон. Премиерът Киър Стармър разстла червен килим за Зеленски миналия месец.“

Това, което те не осъзнават, е, че единственият червен килим на Великобритания е бил използван, за да се обуздае принц Андрю, да не се доближи до Тръмп, за да могат да си спомнят за... стари времена.

Независимо дали Тръмп е бил пренебрегнат или не, той е получил пълноценно преживяване на британското кралско семейство, с изключение на един доста важен детайл - цялото събитие е било държано толкова далеч от обществеността, че все едно е могло да се случи на Луната. Кулминацията е била разходка със златна карета през имението на замъка Уиндзор, но там нямало хора, освен няколко войници, които трябвало да присъстват.

Ричард Идън, редактор на дневника на „Дейли Мейл“, описа разходката с карета като „смущаваща, като разходка с панаир за забавление на президента на САЩ“.

Но Тръмп обича пищността и това да бъде раздут. Той е малко като руския цар Павел I (без роднинска връзка), син на Екатерина Велика, който също е бил обсебен от военната помпозност и официални събития. Той обичал парадите и е наредил те да се провеждат всеки ден в дворците му.

Павел I също беше много строг, като нареждаше войниците да бъдат бичувани за грешки, а веднъж поиска цял полк да марширува в Сибир като наказание за лошо представяне (отстъпвайки, след като са изминали дванадесет мили). Това не е далеч от начина, по който Тръмп се отнася към европейските лидери, като Сибир е заменен с тарифи, пише Politico.

Дори княз Григорий Потьомкин се отчаял от царя, когато той наредил да се сменят униформите на руската армия. Ще познаете името на Потьомкин от фразата „село Потьомкин“, която е когато се изгражда впечатляваща фасада, за да скрие нежелана реалност. Или, както се случи във Великобритания тази седмица, когато нежелана реалност идва на гости.