Доналд Тръмп, следващият британски премиер?

Може ли Тръмп да е по-лош от Лиз Тръс?

19 септември 2025, 11:44
Какво каза Джими Кимъл за Чарли Кърк? Пълен телевизионен монолог

Кейт Мидълтън на банкет с изненадващ член на семейство Тръмп, Тифани остана извън кадър

Защо Франция е изложена на риск да се превърне в новия болен човек на Европа

Тръмп предупреди, че телевизиите, които са „срещу него“, „може би“ трябва да загубят лиценза си

Тръмп: Путин наистина ме разочарова

Украйна започна контранастъпление, Зеленски: Освобождаваме страната

От църквата до Холивуд: Възходът и падението на Джими Кимъл

Камала Харис разкри защо не избра Пийт Бутиджидж за вицепрезидент

Politico направи хумористичен анализ в своята рубрика "Разсекретено" на тема "Доналд Тръмп, следващият британски премиер?". Поводът за анализа е посещението е на президента на САЩ Доналд Тръмп в Обединеното Кралство и срещата му с британския премиер Киър Стармър.

*Във видеото може да видите посещението на Доналд Тръмп във Великобритания.​

Годината е 2029 и Доналд Тръмп, който вече държи две титли - пожизнен президент на САЩ и министър-председател на Обединеното кралство - се готви за среща с френския президент Джордан Бардела и група 14-годишни ютубъри, които са лидери на няколко големи световни икономики, пише в своята рубрика Politico.

Горното изречение би било непоклатимо в сферата на научната фантастика дори преди няколко години. Но сега не звучи чак толкова пресилено.

За да съвпадне с държавното посещение на Тръмп във Великобритания, предаване по „телевизионния канал“ GBNews, водено от бившия член на парламента и настоящ „обитаван от духове“ Джейкъб Рийс-Мог, зададе въпроса: „Трябва ли Доналд Тръмп да стане следващият министър-председател на Великобритания?“

Рийс-Мог услужливо добави в социалните мрежи : „Тъй като майката на Тръмп е британски поданик, той би могъл да има право да се кандидатира, след като завърши втория си мандат през 2029 г., точно навреме за нашите избори.“

Може ли Тръмп да е по-лош от Лиз Тръс (по-подходяща за състезание по разрушения, отколкото за управление на държава)? И може ли да е по-малко популярен от Киър Стармър (който е толкова добре дошъл, колкото и непоисканият преглед на простатата)? Отговорът и на двата въпроса е категорично „да“.

Но би ли искал Тръмп изобщо да управлява страна, която, според някои поддръжници на MAGA в X, е била откровено груба с него?

„Неуважението на британското правителство към нашия велик президент продължава: президентът Тръмп кацна в Лондон снощи с първата дама. Не беше разстлан червен килим. Британският премиер не дойде да го поздрави. Просто отвратително“, оплака се Рейлан Гивънс , самопровъзгласил се за „горд американец и патриот“, пише Politico.

В защита на Стармър, футболният мач вече беше пуснат.

Руските пропагандисти засилват подобни опасения, като базираният в Санкт Петербург вестник Russia News отбелязва: „Няма червен килим за него в Лондон, само пистата на самолета и няколко войници!“ Russia Today отбеляза в туит : „НЯМА червен килим за Тръмп в Лондон. Само асфалт за Дон. Премиерът Киър Стармър разстла червен килим за Зеленски миналия месец.“ 

Това, което те не осъзнават, е, че единственият червен килим на Великобритания е бил използван, за да се обуздае принц Андрю, да не се доближи до Тръмп, за да могат да си спомнят за... стари времена.

Независимо дали Тръмп е бил пренебрегнат или не, той е получил пълноценно преживяване на британското кралско семейство, с изключение на един доста важен детайл - цялото събитие е било държано толкова далеч от обществеността, че все едно е могло да се случи на Луната. Кулминацията е била разходка със златна карета през имението на замъка Уиндзор, но там нямало хора, освен няколко войници, които трябвало да присъстват.

Ричард Идън, редактор на дневника на „Дейли Мейл“, описа разходката с карета като „смущаваща, като разходка с панаир за забавление на президента на САЩ“.

Но Тръмп обича пищността и това да бъде раздут. Той е малко като руския цар Павел I (без роднинска връзка), син на Екатерина Велика, който също е бил обсебен от военната помпозност и официални събития. Той обичал парадите и е наредил те да се провеждат всеки ден в дворците му.

Павел I също беше много строг, като нареждаше войниците да бъдат бичувани за грешки, а веднъж поиска цял полк да марширува в Сибир като наказание за лошо представяне (отстъпвайки, след като са изминали дванадесет мили). Това не е далеч от начина, по който Тръмп се отнася към европейските лидери, като Сибир е заменен с тарифи, пише Politico.

Дори княз Григорий Потьомкин се отчаял от царя, когато той наредил да се сменят униформите на руската армия. Ще познаете името на Потьомкин от фразата „село Потьомкин“, която е когато се изгражда впечатляваща фасада, за да скрие нежелана реалност. Или, както се случи във Великобритания тази седмица, когато нежелана реалност идва на гости.

Източник: Politico    
Обвиниха мъжа, заподозрян за убийството на съпругата си в Дупнишко

Обвиниха мъжа, заподозрян за убийството на съпругата си в Дупнишко

България Преди 15 минути

На 11 септември в с. Крайници умишлено е умъртвена 25-годишна жена, съобщават от прокуратурата

Носител на "Грами" загина в самолетна катастрофа

Носител на "Грами" загина в самолетна катастрофа

Свят Преди 35 минути

Джеймс, на 57 години, е бил един от тримата души на борда на едномоторния самолет Cirrus SR22T

Путин изпрати бивш редактор на Playboy на фронта в Украйна

Путин изпрати бивш редактор на Playboy на фронта в Украйна

Свят Преди 1 час

Бившият главен редактор на скандалното мъжко списание в Русия е подписал договор с московското министерство на отбраната

Папа Лъв XIV: Случващото се в САЩ е обезпокоително

Папа Лъв XIV: Случващото се в САЩ е обезпокоително

Свят Преди 1 час

Не планирам да се замесвам в партийната политика. Това не е целта на Църквата“, отбеляза роденият в САЩ понтифик

<p>MI6 вербува шпиони&nbsp;в тъмната мрежа</p>

MI6 стартира нова кампания за вербуване на шпиони - включително руснаци

Свят Преди 1 час

Министърът на външните работи Ивет Купър заяви: „С променящия се свят и нарастващите заплахи, пред които сме изправени, трябва да гарантираме, че Обединеното кралство винаги е една крачка пред нашите противници“

<p>САЩ се обръща срещу &quot;<span style="color:#ff0000;">робството</span>&quot; на ваксините</p>

САЩ се обръща срещу "робството" на ваксините, Флорида води войната

Свят Преди 1 час

Гласуването да се премахнат задължителните ваксини във Флорида ще окаже натиск на други червени щати, според политически анализатори

Сняг натрупа в черноморския окръг Ризе в Турция

Сняг натрупа в черноморския окръг Ризе в Турция

Свят Преди 2 часа

На места образуваната снежна покривка е 10 сантиметра

Ивелин Михайлов: Ще подкрепим президента Радев, ако влезе в НС

Ивелин Михайлов: Ще подкрепим президента Радев, ако влезе в НС

България Преди 2 часа

Той е най-доказаната политическа фигура, заяви лидерът на "Величие"

Кола блъсна 13-годишно момче на пешеходна пътека във Велико Търново

Кола блъсна 13-годишно момче на пешеходна пътека във Велико Търново

България Преди 2 часа

Водачът е тестван за употреба на алкохол, пробата е отрицателна

Снимката е илюстративна

ЕС предупреждава, че Гърция може да загуби земеделските си субсидии заради мащабен корупционен скандал

Свят Преди 2 часа

Брюксел се стреми да противодейства на схема за измама за стотици милиони евро, при която средства от Общата селскостопанска политика са били източвани от хора, които получавали плащания за пасища, които не притежавали или не наемали

<p>Ивайло Мирчев: България има трима премиери</p>

Ивайло Мирчев: България има трима премиери - един истински, един номинален и един, на който много му се иска

България Преди 2 часа

„Българското общество трябва да е наясно какво се случва”, добави депутатът

Обама остро критикува Белия дом след отстраняването на Кимъл

Обама остро критикува Белия дом след отстраняването на Кимъл

Свят Преди 2 часа

Бившият президент каза, че сегашната администрация редовно заплашва с регулаторни действия срещу медийните компании

,

България с трима медалисти от Space Camp – лагерът по модел на НАСА

Любопитно Преди 2 часа

Българка получи награда лично от астронавта Робърт Гибсън в САЩ

Доц. Християна Бацелова

Доц. Християна Бацелова е категорична - без паника, ръст на случаите на COVID-19, но няма натиск върху болниците

България Преди 2 часа

Доц. Бацелова коментира и увеличените случаи на западно-нилска треска в съседна Гърция

Прост тест за проверка на възрастта на белите дробове

Прост тест за проверка на възрастта на белите дробове

Любопитно Преди 2 часа

На колко години според вас са белите ви дробове?

<p>Петър Петров: Правилникът се заобикаля умишлено, за да се отнемат правомощия на президента</p>

Петър Петров, "Възраждане": Правилникът се заобикаля умишлено, за да се отнемат правомощия на президента

България Преди 3 часа

Депутатът обвини ръководството на НС, че е разпределило законопроектите за службите не към ресорната комисия

Всичко от днес

