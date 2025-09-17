Свят

Фон дер Лайен обеща на Тръмп ЕС по-бързо да спре да купува руски петрол и газ

"Военната икономика на Русия, поддържана от приходите от изкопаеми горива, финансира кръвопролитията в Украйна", отчете председателката на ЕК

17 септември 2025, 07:40
Фон дер Лайен обеща на Тръмп ЕС по-бързо да спре да купува руски петрол и газ
Източник: AP/БТА

П редседателката на Европесйката комисия Урсула фон дер Лайен обяви, че е обещала на президента на САЩ Доналд Тръмп ЕС по-бързо да спре да купува руски петрол и газ, предаде ДПА.

Да се откажем от руския нефт? Другите ултиматуми на Тръмп са още по-непостижими за ЕС

Фон дер Лайен написа в X, че е разговаряла по телефона с Тръмп. Тя обеща Европейската комисия да представи в скоро време 19-и пакет със санкции срещу Русия след нейната инвазия в Украйна преди повече от три години и половина. Той ще бъде насочен по-конкретно срещу криптовалутите, банките и енергийния сектор, уточни председателката на Европейската комисия, предаде "Франс прес".

Американски сенатор отправи предупреждение към Унгария и Словакия заради покупките им на руска енергия

Тръмп поиска първо ЕС да спре да купува руски петрол, преди САЩ да наложат санкции на Русия.

"Военната икономика на Русия, поддържана от приходите от изкопаеми горива, финансира кръвопролитията в Украйна", отчете Фон дер Лайен в своята публикация.

Тя обяви, че "за да бъде сложен край на това, Европейската комисия ще предложи ускоряване на постепенното спиране на вноса на руски изкопаеми горива".

Лице в лице със Зеленски - разочарованието му от Запада е очевидно

ЕС вече забрани по-голямата част от вноса на руски петрол, като ще намали неговия дял от 29% в началото на 2021 г. до 2% до средата на тази година, отбелязва АФП.

Европейският съюз освен това планира пълно прекратяване до края на 2027 г. покупките на петрол и газ от Русия. Фон дер Лайен каза вчера, че Брюксел иска да постигне тази цел още по-скоро.

Източник: Николай Станоев/БТА    
Фон дер Лайен ЕК Тръмп Русия петрол газ
Последвайте ни
След стрелбата в училище в Хасково: Майката отишла да си иска пистолета, държала се безочливо

След стрелбата в училище в Хасково: Майката отишла да си иска пистолета, държала се безочливо

Ключова визита: Тръмп пристигна на държавно посещение във Великобритания

Ключова визита: Тръмп пристигна на държавно посещение във Великобритания

Рязка промяна: Жълт код за силен вятър, температурите падат до 5°

Рязка промяна: Жълт код за силен вятър, температурите падат до 5°

17 септември: Почитаме светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София

17 септември: Почитаме светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Станаха ли колите твърде мощни? Ето какво казват някои от най-големите имена в бранша

Станаха ли колите твърде мощни? Ето какво казват някои от най-големите имена в бранша

carmarket.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 1 ден
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 1 ден
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 1 ден

Виц на деня

При психолога: - Вечер оставяйте всички ваши проблеми зад вратата на апартамента! - Докторе, а дали жената ще е съгласна да спи на стълбището?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Разлог пали свещичка в памет на малкия Иван, загинал при парасейлинг в Несебър</p>

Разлог пали свещичка в памет на малкия Иван, загинал при парасейлинг в Несебър

България Преди 24 минути

Родителите на детето са готови до край да активират институциите, от които зависи рискът от използването на атракциони да бъде намален

Дело №18 за смъртта на Филип Арсов, убит на пешеходна пътека в София

Дело №18 за смъртта на Филип Арсов, убит на пешеходна пътека в София

България Преди 1 час

Експертизите доказаха, че шофьорът е бутнал Филип, шофирайки с 88 км/ч и с над 2 промила алкохол в кръвта

Любима есен: Рецепта за вкусна крем супа от тиква

Любима есен: Рецепта за вкусна крем супа от тиква

Любопитно Преди 2 часа

Тиквата е истинска сезонна суперхрана

Оказва се, че бактериите в тялото ви може да са ключът към добрия сън

Оказва се, че бактериите в тялото ви може да са ключът към добрия сън

Любопитно Преди 2 часа

Учените искат да използват бактериите, живеещи в червата и устата ви, за да ви помогнат да спите по-добре през нощта

Да се откажем от руския нефт? Другите ултиматуми на Тръмп са още по-непостижими за ЕС

Да се откажем от руския нефт? Другите ултиматуми на Тръмп са още по-непостижими за ЕС

Свят Преди 2 часа

От противопоставянето на Унгария и Словакия до сблъсъка с Турция и Китай, изпълнението на исканията на американския президент ще бъде предизвикателство

Китай и САЩ са почти готови със сделката за TikTok

Китай и САЩ са почти готови със сделката за TikTok

Технологии Преди 2 часа

Очаква се социалната мрежа да премине към американски консорциум

Болсонаро спешно беше откаран в болница

Болсонаро спешно беше откаран в болница

Свят Преди 9 часа

Върховният съд на Бразилия осъди Болсонаро на 27 години затвор

Четири двойки продължават към полуфинала в „Диви и красиви“

Четири двойки продължават към полуфинала в „Диви и красиви“

Любопитно Преди 9 часа

Четири двойки продължават към полуфинала в „Диви и красиви“

Шпионинът Марсалек живее в Москва под чуждо име

Шпионинът Марсалек живее в Москва под чуждо име

Свят Преди 9 часа

Марсалек е посетил и конфликтни зони в Източна Украйна, както и Мариупол

Протести в Скопие заради трагедията в Коачни

Протести в Скопие заради трагедията в Коачни

Свят Преди 10 часа

Хората са недоволни, защото дори след толкова време съдилищата мълчат, а правителството ги заплашва

Русия се подготвя за решителната битка

Русия се подготвя за решителната битка

Свят Преди 11 часа

Украинските защитници активно използват наземни бронирани роботи с картечници

„ДПС-Ново начало“ създава интерактивна карта на водите в помощ на институциите

„ДПС-Ново начало“ създава интерактивна карта на водите в помощ на институциите

България Преди 12 часа

Парламентарната група прие предложението на народния представител Хюсеин Хафъзов

Радев назначи временен директор на "Военна полиция"

Радев назначи временен директор на "Военна полиция"

България Преди 13 часа

Бригаден генерал Сотиров беше освободен заради навършване на пределна възраст

До 5 години затвор за притежание на райски газ

До 5 години затвор за притежание на райски газ

България Преди 13 часа

Още в утрешния ден докладът ще бъде входиран в Народното събрание

Цензура в армията на САЩ за убийството на Чарли Кърк

Цензура в армията на САЩ за убийството на Чарли Кърк

Свят Преди 14 часа

Засега Пентагонът не е оповестил на колко от военнослужещите е наложена дисциплинарна санкция

Нова борба за оцеляване очаква племената в “Игри на волята” тази вечер

Нова борба за оцеляване очаква племената в “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 14 часа

Изненадващи конфликти разтърсват Завоевателите

Всичко от днес

От мрежата

Как да изкъпя котката си

dogsandcats.bg

10 eсенни плодове и зеленчуци, които можете да споделите с кучето си

dogsandcats.bg
1

Любовни страсти в горите на Кричим

sinoptik.bg
1

Студен фронт сваля температурите

sinoptik.bg

Принцеса Кейт отново събра погледите онлайн (ВИДЕО)

Edna.bg

Завещанията на Армани: Обгърнати в мистерия

Edna.bg

Левски започва преговори с основен футболист

Gong.bg

Меси с гол и асистенция при победа на Интер Маями

Gong.bg

Ветрове, валежи и захлаждане в сряда: Ще се върне ли лятото след студения фронт

Nova.bg

Празникът на столицата: Почитаме Светите Вяра, Надежда, Любов и майка им София

Nova.bg