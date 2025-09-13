Свят

Тръмп призова страните от НАТО да спрат да купуват руски петрол

Призива американският държавен глава отправи в писмо до държавите от алианса

13 септември 2025, 15:32
Източник: Getty

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп призова днес останалите страни членки на НАТО да спрат да купуват руски петрол и да наложат мащабни санкции на Русия, за да се сложи край на войната в Украйна, предадоха световните агенции.

Призива американският държавен глава отправи в писмо до държавите от алианса.

"Ще наложа големи санкции на Русия, когато останалите страни от НАТО се съгласят на това и започнат да го правят", заявява Тръмп.

"Ако НАТО прави това, което аз казвам, войната ще приключи бързо", добавя той.

БТА/Иво Тасев    
Тръмп призова страните от НАТО да спрат да купуват руски петрол

Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор
