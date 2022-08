Родителите на убито дете съдят теоретик на конспирацията за 150 милиона долара

Р одителите на убито при нападение в американското училище "Санди хук" дете съдят крайнодесния теоретик на конспирацията Алекс Джоунс за 150 милиона долара, защото отрекъл, че масовото убийство, при което загинаха 26 души, изобщо се е случило, съобщи Франс прес.

Най-смъртоносните стрелби в американски училища

"Тук сме, за да се уверим, че Алекс Джоунс и неговото предприятие ще платят за безсрамните лъжи, които разпространиха", заяви Кайл Фарар, адвокат на Скарлет Люис и Нийл Хеслин, след 10 дни на съдебни заседания в Тексас. Двамата загубили 6-годишния си син, когато през 2012 г. нападател започна да стреля в началното училище Санди Хук в щата Кънектикът. Загинаха 20 деца и шест възрастни.

Jones was sued by the parents of a 6-year-old boy who was killed in the Sandy Hook Elementary school massacre.



They say Jones’s false claims that the shooting was a “hoax” made their lives a “living hell.”https://t.co/YzxxNm93Op