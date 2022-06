Масовите стрелби – проблемът, с който САЩ не могат да се справят

П реди близо две седмици новината за едно шокиращо нападение разтърси САЩ.

18-годишен въоръжен тийнейджър нахлу в начално училище в Ювалди, Тексас и отне живота на 21 души, сред които 19 деца. Това стана броени дни след друг подобен случай, при който привърженик на расистките теории откри огън в супермаркет в Бъфало и уби 10 души. Тъжната истина е, че такива трагедии далеч не са рядкост в САЩ. Статистиката е повече от стряскаща – от 2006 г. насам всяка година в страната има средно по 30 масови стрелби. Каква е причината за това?

"We never thought this would happen here." Uvalde residents reckon with gun violence in their quiet townhttps://t.co/ewcNczjdAL — TIME (@TIME) June 5, 2022

Екстремизъм и желание за отмъщение

„За да разберем защо се случват подобни трагедии, трябва да сме наясно с мотивите на извършителите. На първо място става въпрос за прояви на екстремизъм. Видяхме това съвсем наскоро в Бъфало, Ню Йорк, където стрелецът бил поддръжник на теорията за т. нар. „бяло превъзходство“. Той считал, че е длъжен да нападне хора с различен цвят на кожата, копирайки атаките срещу джамии в Крайстчърч, Нова Зеландия, защото това било част от неговата ценностна система“, заяви за Vesti.bg проф. Дейвид Картър от университета в Мичиган.

Втората група мотиви представляват комбинация между психически заболявания и социални фактори. „Именно това са причините за случилото се в Ювалде, Тексас. При подобни престъпления става въпрос за широк спектър от обстоятелства, някои от които могат да се натрупват с години – като социално отхвърляне и фантазии за възмездие. Те са свързани с прояви на насилие, чрез които жертвите на тормоз си отмъщават за това, на което са били подложени“, подчертава проф. Картър.

The maker of the weapon used by the Uvalde school killer is among the merchants working with a fintech offering "buy now, pay later" loans to make buying firearms easier https://t.co/YSwN3A1vdz via @BW — Bloomberg (@business) June 5, 2022

Липса на контрол

„САЩ са единствената развита държава, в която подобни масови стрелби се случват толкова често. Да се твърди, че единствените причини за това са свързани с неща като тормоз или психически заболявания, е несериозно. Все пак подобни проблеми има по цял свят. Очевидно е, че има някакъв фактор, който е уникален за САЩ. Кой е той? Лесният достъп до оръжия“, отбеляза за Vesti.bg проф. Мария Черни-Бузео от университета в Ню Хейвън. Тя е автор на редица изследвания, посветени на престъпността и проявите на насилие в САЩ.

„Нека ви дам няколко примера: ако човек от Тексас иска да си купи пушка AR-15, той се нуждае единствено от валиден документ за самоличност, с който да докаже, че е навършил 18 години. Ако, обаче, същият този човек иска да си купи кученце, той ще трябва да покрие редица изисквания и да представи много повече документи. Подобна е ситуацията и с шофьорските книжки – за да получи такава, всеки американец трябва да премине през обучение и изпит, но когато става въпрос за оръжия, подобни изисквания няма. Това е просто абсурдно“, добавя проф. Черни-Бузео.

Съгласно Втората поправка на Конституцията на САЩ, всеки американски гражданин има правото да си купи и да притежава огнестрелно оръжие. „Няма как да се отрече, че лесният достъп до подобни оръжия допринася за големия брой случаи на масови убийства, независимо какъв е мотивът за тях. Темата е много деликатна и е един от най-сериозните проблеми, пред които e изправено американското общество“, подчертава проф. Картър. Според него, част от жителите на страната искат Втората поправка да бъде отменена напълно, докато други са категорично против каквото и да било затягане на контрола върху оръжията.

Facing backlash, Republican congressman quits race after supporting U.S. gun control https://t.co/fuw1cIyEs4 pic.twitter.com/gM16gUbuZX — Reuters (@Reuters) June 4, 2022

Влиятелното оръжейно лоби

„Най-голямата част от американците са по средата – те подкрепят правото на притежание на огнестрелни оръжия, но нямат нищо против налагането на по-стриктни правила. Проблемът е, че оръжейното лоби е изключително влиятелно. Много политици не искат да се изправят срещу него и да подкрепят затягането на контрола върху оръжията, тъй като се страхуват, че ще загубят своите постове. Въпреки това, не бива да забравяме, че дори и налагането на минимални ограничения би довело до спад не само на масовите стрелби, но и на случаите на нападения с огнестрелни оръжия като цяло“, смята проф. Картър.

Влиянието на оръжейното лоби в САЩ несъмнено е голямо. Пример в това отношение е Националната асоциация на притежателите на огнестрелно оръжие, известна с абревиатурата NRA. Тя е създадена през далечната 1871 г. от двама ветерани от Гражданската война в САЩ като организация, която „популяризира и насърчава стрелбата с пушка на научна основа“. Преди повече от половин век асоциацията създава собствен Комитет за политически действия, чрез който започва да насочва парични средства към представителите на Конгреса.

През 2020 г. NRA е похарчила общо около 250 млн. долара. По официални данни, около 3 млн. долара всяка година отиват за оказване на влияние върху политиката в областта на оръжията. Това, обаче, са само регистрираните вноски към законодателите. Чрез Комитета за политически действия се изразходват значителни суми, които е трудно да бъдат проследени.

Families of the victims in Uvalde will certainly push back against the anti-gun-control arguments of the NRA and the politicians it funds https://t.co/sio2YeUPey — The Economist (@TheEconomist) June 5, 2022

Политически проблем

Далеч не всички споделят мнението, че липсата на стриктен контрол върху оръжията е основната причина за масовите стрелби в САЩ. Сред тях е проф. Гари Клек от университета във Флорида. Ето какво заяви той за Vesti.bg: „Трябва да спрем да се фокусираме върху оръжията и да съсредоточим вниманието си върху хората. Необходимо е всеки един човек, който страда от психически проблеми, да получава адекватна помощ. И още нещо – повечето извършители на подобни престъпления искат да станат известни, макар и след смъртта си. Според мен, медиите трябва да се замислят дали е правилно да разкриват имената и да показват снимки на тези престъпници“.

Проф. Клек също така смята, че много гласоподаватели в САЩ, които се интересуват от въпроса за огнестрелните оръжия, са твърдо против по-строгия контрол. „Те просто не вярват, че подобни мерки биха били ефективни. Други пък се притесняват, че ако такива ограничения бъдат наложени, редица хора ще бъдат принудени да предадат законно притежаваните от тях оръжия на властите. В резултат, те няма да могат да се защитят в случай, че бъдат нападнати от престъпници“.

Ten years after Sandy Hook, Senator Chris Murphy of Connecticut is pushing for new gun laws after a school massacre in Uvalde. Will this time be different? https://t.co/t2OnRXxk7u — The Washington Post (@washingtonpost) June 4, 2022

Проф. Черни-Бузео на свой ред отбелязва, че темата за огнестрелните оръжия е тясно свързана с американската политическа система. „Основната причина, поради която редица законопроекти за по-стриктен контрол върху оръжията така и не могат да бъдат приети, е, че биват блокирани от Сената, след като са били одобрени от Камарата на представителите. Проблемът е чисто политически. Камарата на представителите защитава интересите на хората в много по-голяма степен, отколкото Сената, тъй като в нея всеки щат е представен пропорционално на населението си.

В Сената, обаче, има по двама представители на всеки щат. Защо това е проблем? Защото не е справедливо огромни щати като Ню Йорк (с население от почти 20 млн. души) и Калифорния (с население от почти 40 млн. души) да имат същия брой представители като Уайоминг (там живеят по-малко от 600 000 души) и Северна Дакота (населението му е под 800 000 души). Трябва да се отбележи, че повечето хора в тези малки щати са твърди поддръжници на Втората поправка, а освен това и членуват в NRA. Ясно е, че те винаги гласуват за онези кандидати, които споделят техните възгледи. В резултат, заради разделението между републиканци (повечето от които са против всякакви реформи, свързани с Втората поправка) и демократи (те на свой ред подкрепят тези реформи) в Сената, шансът да бъде приет какъвто и да е закон, свързан с контрола върху огнестрелните оръжия, е почти нулев“, заключава проф. Черни-Бузео.

