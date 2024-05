Робърт де Ниро се сблъска с поддръжници на Тръмп (ВИДЕО)

А ктьорът Робърт де Ниро се спречка с поддръжниците на бившия президент Доналд Тръмп по време на хаотична пресконференция във вторник сутринта в Ню Йорк.

След срещата Де Ниро влезе в сблъсък с поддръжници на Тръмп, както се вижда във видео, споделено в "X", бивш Twitter, от новинарския кореспондент на CBS Мат Пайпър.

Robert De Niro gets into a shouting match with someone wearing a “Make America Great Again” hat while leaving a Biden-Harris campaign presser across the street from Trump’s criminal trial. #RobertDeNiro #DeNiro #DonaldTrump #Trump #TrumpTrial pic.twitter.com/yRFMvftXA4 — Matt Pieper (@MattPieper) May 28, 2024

„Опитваме се да бъдем джентълмени в този свят. Вие сте гангстери. Вие сте гангстери!“, се вижда Де Ниро да крещи на поддръжниците на Тръмп, докато се изливат ругатни към него от раздразнената тълпа.

Де Ниро се появи от името на Камала Харис, точно пред съда в Манхатън, където текат заключителните аргументи на Тръмп за купуване на мълчанието на Сторми Даниелс за интимните си отношения с него. Бившият президент отрича наказателните обвинения за фалшифициране на бизнес документи преди изборите през 2016 г.

Докато Де Ниро върви към автомобила си, привържениците на Тръмп продължават да хвърлят обиди към него, докато охраната отблъсква гневната тълпа.

„Няма да сплашвате. Това прави Тръмп. Те се опитват да сплашват. И ние ще отвърнем на удара!“q Де Ниро казва в друго видео, публикувано в "X".

After appearing at a press conference with the Biden campaign outside Manhattan criminal court, actor Robert De Niro sparred with pro-Trump protesters: pic.twitter.com/QcIiQWQ3y6 — Kristen Eskow (@KristenEskow) May 28, 2024

Де Ниро добави, че бившият президент иска да "посее пълен хаос", а хората в тълпата крещяха обиди, докато актьорът продължаваше да говори.

"Обичам този град. Не искам да го унищожа", добави Де Ниро. „Доналд Тръмп иска да унищожи не само града, но и страната и в крайна сметка може да унищожи света."

Де Ниро също нарече Тръмп "двубитен плейбой".

„Доналд Тръмп няма място в моя град. Ние, нюйоркчаните, го толерирахме, когато беше поредният измамен търговец на недвижими имоти“, каза актьорът. „Двубитен плейбой, който си проправя път в таблоидите. Той е клоун. Но този човек не може да управлява държавата. Това не работи и всички го знаем.“

Robert De Niro clashes with Trump supporters outside money hush trial



Read more: https://t.co/hndZqFLQGm pic.twitter.com/LkxAlpS0mw — HUM News English (@humnews_english) May 29, 2024

Пресконференцията във вторник отбеляза забележителен обрат за кампанията на Байдън, която до голяма степен отхвърли процеса за мълчаливи пари, откакто започна преди шест седмици.

„Не сме тук днес заради това, което се случва там“, каза директорът по комуникациите на кампанията на Байдън Майкъл Тайлър пред репортери преди пресконференцията, като посочи към сградата на съда. „Днес сме тук, защото всички сте тук.“

