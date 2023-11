След съдебната битка: Робърт де Ниро плаща 1,2 млн. долара на бившата си асистентка

К омпанията на Робърт де Ниро Canal Productions е призната за отговорна за дискриминация по полов признак и репресии срещу бившата му дългогодишна лична асистентка Греъм Чейс Робинсън в граждански процес.

Съдебното жури във федералния съд на Ню Йорк стигна до решението в четвъртък след близо пет часа обсъждане и постанови Canal Productions- която актьорът създаде, за да се грижи за бизнес и личните му нужди - да плати на 41-годишната Робинсън повече от 1,26 млн. долара обезщетение.

Според Associated Press 80-годишният Де Ниро трябва да извърши плащанията на две вноски в размер на 632 142 долара.

Въпреки това журито от четири жени и трима души не го признава за лично отговорен.

Освен това Deadline съобщи, че Робинсън е била освободена от всякакви финансови нарушения през 11-те си години като служителка на носителя на "Оскар".

Според изданието Де Ниро не е присъствал на изслушването, но Робинсън е била. Съобщава се, че тя е прегърнала един от адвокатите си, след като е чула присъдата.

"Развълнувани сме от присъдата. Не бихме могли да бъдем по-щастливи. Тя е напълно оправдана", заяви член на екипа ѝ пред репортери пред сградата на съда, докато Робинсън се усмихваше през сълзи.

Друг неин адвокат каза в изявление за People: "Радваме се, че журито видя това, което ние видяхме, и произнесе присъда в полза на Чейс Робинсън срещу компанията на Робърт де Ниро Canal Productions".

"Г-жа Робинсън не само спечели делото си срещу Canal, но и журито напълно оправда г-жа Робинсън, като установи, че претенциите на Де Ниро срещу нея са неоснователни."

По време на двуседмичния съдебен процес звездата от "Добри момчета" призна на свидетелската скамейка, че е "нагрубил" Робинсън и вероятно я е нарекъл "дребнава", "нахакана" и "разглезена", но отрече да ѝ е крещял.

"Повишил съм глас?", обяснява той. "Аз не крещя. Искаш ли да оспориш това? Това е едно от нещата, които не правя."

Звездата от "Кръстникът" обаче повиши глас няколко пъти по време на показанията си, включително когато извика Робинсън, след като беше обвинен, че не ѝ е платил справедливо в сравнение с друг служител от мъжки пол.

"Всяко дребно нещо, за което тя се опитва да се хване, е глупост!" - възкликна той. "Срам за теб, Чейс Робинсън."

По-нататък той отхвърли други обвинения в дискриминация, основана на пола, като "нелепи".

Де Ниро също така призна, че приятелката му Тифани Чен "може да е казвала" неуважителни неща за Робинсън, но намекна, че това е приемливо, защото Робинсън първа се е държала неуважително.

Robert De Niro's production company is ordered to pay ex-assistant Graham Chase Robinson $1.2 million as she WINS bombshell sexism lawsuit https://t.co/ZPgnFvMgAL pic.twitter.com/eZvimow3rG