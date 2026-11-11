С минута мълчание депутатите почетоха загиналите в катастрофите на АМ "Тракия"

С минута мълчание депутатите почетоха загиналите във вчерашните верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия", при които загинаха 11 души, а 51 бяха ранени и откарани в болници. В пътните произшествия участваха общо 86 превозни средства.

Ден на национален траур в памет на жертвите на тежките катастрофи на АМ „Тракия“

"Вчера България се събуди с тежка катастрофа на автомагистрала "Тракия". Съпричастни сме със семействата и близките на загиналите и се молим за здравето на пострадалите", каза председателят на Народното събрание Михаела Доцова.

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"От името на 52-ото Народно събрание изказвам дълбоки съболезнования на семействата и близките на загиналите и ви моля да почетем паметта им с едноминутно мълчание".

Днес е ден на национален траур в памет на жертвите в катастрофите. Сградите на Министерския съвет, Народното събрание, на президентската институция и на Българската народна банка са със спуснати наполовина знамена.