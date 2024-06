Рядка, смъртоносна „месоядна бактерия“ в Япония – Ето какво трябва да знаете

М оже би сте чували съобщения през последните дни за „месоядни бактерии", разпространяващи се в Япония, отнасящи се до заболяване, което може да възникне със синдром на стрептококов токсичен шок (STSS).

Медийните доклади показват, че страната е видяла повече от 1000 случая на STSS през първите шест месеца на 2024 г., повече от общия брой за цялата 2023 г. Тези случаи обаче все още не са публикувани в рецензирани списания, така че докладите може да не са напълно точно.

STSS се причинява от бактерии Streptococcus pyogenes или "Strep A". Тези бактерии са доста често срещани, но определени щамове могат да причинят по-сериозно заболяване – наречено инвазивно стрептококово заболяване от група А.

От 2022 г. насам много страни, включително Австралия, Съединените щати и страни в Европа, отбелязват нарастване на тежките инвазивни стрептококови заболявания от група А. Този скок е част от общото увеличение на инфекциите със стрептокок А.

И така, какво е STSS, защо нараства сега и причина ли е за безпокойство?

Кой получава STSS?

По всяко време много хора ще бъдат „колонизирани“ със стрептокок А, което означава, че бактерията живее безвредно в гърлото им или върху кожата им.

Стрептокок А също причинява болки в гърлото ("стрептокок в гърлото") и кожни инфекции. Понякога, поради причини, които все още не са напълно ясни, стрептокок А причинява инвазивни инфекции като пневмония, неприятни кожни инфекции, които разяждат плътта, и STSS. По този начин стрептокок А е важна причина за сепсис, термин, който в общи линии се отнася до животозастрашаваща инфекция.

STSS е най-тежкото заболяване на стрептокок А, но за щастие е наистина рядко. Засяга предимно малки деца и възрастни хора , но случаи се срещат във всички възрасти. Бременните също могат да бъдат изложени на по-висок риск , включително скоро след раждането.

Какви са симптомите?

При STSS бактерията произвежда токсин, който може да доведе до огромен имунен отговор при някои хора.

Болестта може да прогресира до животозастрашаваща за няколко часа и има висока смъртност – до 40 процента от хората, развили STSS, ще умрат.

Ранните признаци и симптоми на STSS обаче могат да се припокриват с обикновени вирусни заболявания, особено при деца, което затруднява диагностицирането.

Симптомите са неясни при ранни инвазивни стрептококови инфекции от група А – неща като температура, обрив и гадене. Но е важно да се внимава за признаци на сепсис, което предполага, че може да се случи нещо по-сериозно.

Признаците на по-тежко инвазивно стрептококово заболяване от група А, включително STSS, са подобни на тези, наблюдавани при други бактериални причини за сепсис (като менингококово заболяване). Те включват летаргия (сънливост), учестено дишане, бързо променящ се обрив, болки в мускулите и объркване.

STSS понякога се появява съвместно със състояние, наречено некротизиращ фасциит, също причинено от стрептокок А, което е "разяждаща плът" форма на инфекцията. Това е, когато клетките на кожата умират в отговор на токсините, произведени от бактериите.

Родителите на малки деца трябва да се доверят на интуицията си. Ако се притеснявате, че детето ви е по-болно, отколкото обикновено би било с обикновена болест, и особено ако има студени крайници, червен обрив (като слънчево изгаряне) или е по-слабо отзивчиво, бързо потърсете медицинска помощ в най-близкото спешно отделение.

Защо сега?

Проучванията предполагат, че някои по-вирулентни щамове на стрептокок А може да са част от сегашния скок на STSS.

Освен това през 2020–2021 г., в разгара на пандемията от COVID, когато имаше по-малко близък контакт между хората, също имаше по-малко излагане на стрептокок А (и други бактерии и вируси ). Особено за по-малките деца това означаваше, че те не са изградили частична защита срещу лоши стрептококови инфекции, които идват от повтаряща се експозиция.

С повече контакти с хора от 2022 г. нататък, има повече предаване на стрептокок А, като децата са по-уязвими към заразяване с по-тежки заболявания, включително STSS.

Това не е уникално за Япония. Макар и рядко, сме виждали много случаи на STSS в Австралия и другаде.

Как се лекува STSS и можем ли да го предотвратим?

Стрептокок А може да бъде убит от пеницилин, един от най-старите и най-разпространените антибиотици. Когато STSS се диагностицира рано, антибиотиците обикновено предотвратяват повечето сериозни усложнения.

Може да са необходими други лекарства, като имуноглобулин, за спиране на неконтролируем имунен отговор и пациентите често се нуждаят от подкрепа в интензивно отделение.

Няма ваксина за предотвратяване на STSS и други стрептококови инфекции (за разлика от други бактерии като менингококи и пневмококи, които са в националната програма за имунизация на деца ).

Изследователи в Австралия и по света работят усилено, за да се опитат да намерят ваксина за предотвратяване на инфекции от стрептокок А.

Сериозните стрептококови инфекции като STSS често следват вирусни инфекции, особено варицела и грип, така че поддържането на крак с ваксините в националния график (което включва варицела) и гарантирането, че получавате ваксината срещу сезонен грип, намалява риска.

Стрептокок А може да се разпространи чрез големи респираторни капчици или директен контакт със заразени хора или носители. Простите хигиенни мерки намаляват количеството стрептокок А, циркулиращ в обществото.

A deadly bacterial infection is on the rise in Japan.



Планирате пътуване до Япония? Няма нужда да отменяте почивката си

STSS е рядко, но сериозно усложнение на стрептококова инфекция, която може да се появи при хора навсякъде. Така че, освен ако не пътувате сами до Южния полюс, вие сте изложени на много подобен (и много нисък) риск от заразяване със сериозна инфекция.

Уверете се, че сте в крак с имунизациите, включително ваксината срещу сезонен грип. Винаги практикувайте добра хигиена на ръцете и помнете признаците на тежки бактериални инфекции, които изискват спешна медицинска помощ.

